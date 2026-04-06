Prensa argentina se pronuncia sobre Marino Hinestroza: "Fue destrozado"

Marino Hinestroza, durante gran parte de su estadía en Atlético Nacional de Medellín, tuvo un notable rendimiento, al punto de celebrar títulos con el conjunto que en la actualidad es dirigido por Diego Arias.



Debido a su buen nivel, varios equipos del fútbol internacional fijaron los ojos en él. Uno de ellos, por ejemplo, fue Boca Juniors de Argentina. El equipo azul y oro estuvo cerca de fichar al extremo colombiano, pero no lo pudo hacer.

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Marino sin nivel

Vasco da Gama de Brasil, por su parte, sí pudo realizar la gestión para contratar al cafetero. Marino Hinetroza se fue de Atlético Nacional con la ilusión de 'romperla' en el balompié del país de la samba.



Sin embargo, hasta el momento, Marino no ha podido demostrar lo mejor de su fútbol en Vasco Da Gama. No es habitual titular y en las últimas horas su director técnico, Renato Gaúcho, soltó una declaración fuerte sobre el atacante y los mismos jugadores colombianos.

Palabras de Renato

"Trato de que tomen mejores decisiones cerca del área rival. Los cuatro colombianos del equipo (Hinestroza, Carlos Cuesta, Johan Rojas y Andrés Gómez) cometen muchos errores; no puedo corregirlos al 100% de la noche a la mañana", manifestó el experimentado estratega.



"También está el problema de la adaptación del jugador colombiano. Cuando estaba en Grêmio u otros clubes, cuando me ofrecían jugadores colombianos o ecuatorianos que me gustaban, solo les daba el visto bueno para ficharlos una vez que se habían adaptado al fútbol brasileño", añadió.

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¿Los colombianos tardan en adaptarse en Brasil?

La declaración del entrenador, como era de esperarse, no tardó en hacerse viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X. Lo dicho ha generado división de opiniones entre mismas personalidades del fútbol colombiano.



"Necesitan mucho tiempo para adaptarse. El fútbol brasileño y el colombiano son muy diferentes, sobre todo tácticamente. Eso lleva tiempo. Es difícil jugar cada tres días y corregir todo sobre los jugadores. Muchas veces toman decisiones equivocadas porque juegan así en Colombia y Ecuador, y en Brasil tienen estos problemas", sentenció Renato, entre otras cosas más.



Tras esta declaración, la prensa argentina se pronunció, esto por la posibilidad que existió de que Marino se fuera a jugar a Boca Juniors. TyC Sports señala que el colombiano fue "destrozado" por su DT.



"Marino Hinestroza, quien estuvo cerca de Boca, fue destrozado por Renato Gaúcho", tituló el medio. El portal, además, señaló que, por el momento, por el nivel que muestra el cafetero, Boca no lo necesita.



"La temporada recién comienza e Hinestroza todavía tiene tiempo para adaptarse, por lo que es temprano para vaticinar si Boca acabó esquivando una bala, aunque en primera instancia, con el Xeneize en levantada y a horas de debutar por Copa Libertadores, no parecen necesitar de los servicios del colombiano", escribió.































