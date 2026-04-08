Marino no aprovechó su oportunidad en la Copa Sudamericana

Comenzó una nueva fase de grupos de la Copa Sudamericana en donde el talento colombiano justamente estaría presente con Vasco da Gama, club en donde milita Marino Hinestroza, pero en donde el resultado no fue como se esperaba, tanto para el delantero, como para el equipo.

El empate sin goles entre Barracas Central y Vasco da Gama marcó el debut de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2026, en un partido que dejó más fricción que emociones y que evidenció un momento crítico en el presente deportivo del caleño de 23 años.

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Marino Hinestroza dejó dudas en su debut en Copa Sudamericana

El compromiso, disputado bajo condiciones climáticas adversas, estuvo lejos de ofrecer un espectáculo vistoso, pero sí mostró la intensidad propia de un torneo continental a pesar de que el marcador no se pudo mover a favor de ningún equipo.

Desde el inicio, el equipo brasileño tomó la iniciativa y dominó la posesión del balón, alcanzando un 60% de posesión del balón a pesar de haber viajado hacia Argentina con varias novedades en su plantilla, en la que ni siquiera estuvo el estratega, Renato Gaucho, ya que la prioridad del equipo estaría en salvar la categoría en el Brasileirao.

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Las opciones más peligrosas del primer tiempo estuvieron del lado visitante, con aproximaciones que exigieron al arquero local, pero sin lograr romper el cero, por lo que se pensó que Marino Hinestroza podría darle un nuevo impulso e incluso llegar a marcar su primer tanto, pero el panorama fue diferente.

El delantero ingresó sobre el minuto 70 del compromiso por Riquelme Avellar, pero su rendimiento no fue el esperado, ya que incluso salió con una calificación de 6.7 tras su poca participación en la zona ofensiva.

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Próximo partido de Marino Hinestroza en Copa Sudamericana

El siguiente reto en el que el delantero caleño podría llegar a sumar minutos a nivel internacional con Vasco da Gama, sería en el duelo contra Audax Italiano, en el Estadio São Januário, el martes 14 de abril sobre las 19:00 hora Colombia.

¿Cómo le ha ido a Marino Hinestroza con Vasco da Gama?

Marino solo ha tenido la oportunidad de sumar 267 minutos en tan solo 11 partidos divididos en el Campeonato Carioca, el Brasileirao y ahora la Copa Sudamericana, situación preocupante para el futuro del delantero y el propio club que hizo una millonaria inversión.