Este jueves 9 de julio, en el estadio de Boston, la selección de Francia midió fuerzas con su similar de Marruecos por los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El encuentro se llevó a cabo en el estadio de Boston que, como era de esperarse, contó con una muy buena presencia de hinchas. Al escenario deportivo llegaron más hinchas galos que marroquíes.

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Un duelo para la historia

“La búsqueda de Francia por convertirse en apenas la segunda selección europea en disputar tres finales consecutivas de la Copa Mundial de la FIFA continúa frente al mismo rival al que derrotó en las semifinales de Catar 2022. Marruecos estuvo muy cerca de alcanzar la final en aquella ocasión, pero igualmente hizo historia al convertirse en el primer equipo africano en llegar a esa instancia, un logro que buscará repetir en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, escribió la FIFA previo al cotejo.



El compromiso empezó de una manera muy entretenida, como se esperaba en la antesala. Desde los primeros minutos la selección de Francia empezó a causar peligro en la portería rival.

Primer tiempo igualado

Yassine Bounou fue la gran figura del combinado de Marruecos durante toda la etapa inicial. Incluso, se dio el lujo de atajarle un disparo desde el punto penal a Kylian Mbappé. El primer tiempo finalizó 0 a 0.



Sin embargo, en el segundo tiempo la muralla marroquí no pudo detener los ataques galos. Al minuto 60, Kylian Mbappé, a través de un tremendo remate, marcó la apertura en el marcador.

Marruecos pudo descontar, pero no lo logró

Al 66, Masour Ousmane Dembélé apareció para volver a anotar a favor del conjunto europeo. Después de estos tantos, aunque se presentaron más opciones, Francia no pudo volver a convertir.



Al minuto 82, la selección de Marruecos tuvo su primera chance clara de gol. Azzedine Ounahi remató tras una pelota quieta, pero el portero Mike Maignan salvó a los galos. No contó con la eficacia necesaria el mediocampista de 26 años. 2 a 0 acabó el choque.





