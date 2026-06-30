Marruecos, sin techo: venció a Países Bajos en penaltis y avanzó a octavos

Marruecos volvió a firmar una noche histórica en la Copa del Mundo 2026. La selección africana eliminó a Países Bajos en los dieciseisavos de final tras imponerse 3-2 en la tanda de penaltis, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos de juego disputados en Monterrey.

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El compromiso fue muy parejo y solo encontró emociones en el tramo final del tiempo reglamentario. La selección neerlandesa parecía tener el boleto a la siguiente ronda en el bolsillo gracias a la anotación de Cody Gakpo.

Resumen de Marruecos vs Países Bajos

El delantero del Liverpool abrió el marcador al minuto 72. Tras aprovechar un rebote dentro del área, sacó un potente remate para vencer al arquero Bono y poner en ventaja a la Naranja Mecánica, que hasta entonces avanzaba a los octavos de final.

Cuando el panorama parecía definido, Marruecos encontró premio a su insistencia. En el tiempo de reposición, al 90+1, Issa Diop apareció dentro del área para conectar de cabeza y decretar el 1-1 que silenció a los aficionados neerlandeses y llevó el encuentro al alargue.

Durante los dos tiempos suplementarios ninguno de los equipos logró romper la igualdad. Las defensas se impusieron sobre los ataques y el clasificado terminó definiéndose desde el punto penal.

En la tanda apareció la gran figura de la noche. Bono volvió a demostrar su calidad y protagonizó una espectacular atajada que encaminó la victoria marroquí, clave para el 3-2 definitivo en los cobros.

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Con ese triunfo, Marruecos confirmó su poderío a nivel internacional y mantuvo vivo el sueño de seguir haciendo historia en el Mundial 2026, dejando en el camino a una de las selecciones tradicionales de Europa.

Confirmado el primer cruce de octavos de final de Copa del Mundo 2026

Ahora, el conjunto africano tendrá un nuevo reto en los octavos de final, instancia en la que se enfrentará a Canadá, que horas antes había eliminado por la mínima diferencia a Sudáfrica. El partido se disputará el próximo sábado 4 de julio.