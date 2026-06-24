Las emociones de la tercera y última fecha de la fase de grupos de la máxima fiesta del deporte rey siguen su curso con total normalidad. La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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Partido crucial por el grupo C

Por el grupo C, la selección de Marruecos, que fue sorpresa en Qatar 2022, se vio las caras con su similar de Haití. El partido se disputó en el estadio de Atlanta, que contó con una muy buena presencia de hinchas.



En el escenario deportivo, aunque asistieron muchos hinchas de Haití, resaltó la presencia de los aficionados del combinado marroquí. Al estadio de Atlanta también asistieron hinchas neutrales.

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Un choque histórico

“Nos espera un histórico enfrentamiento en Atlanta; Marruecos y Haití están listos para encontrarse por primera vez. El partido cerrará la fase para el Grupo C”, señaló la FIFA previo al partido.



“El cuadro centroamericano fue uno de los primeros en caer eliminado tras perder los dos primeros partidos con Escocia y Haití, mientras que Marruecos sabe que tiene la oportunidad de acabar en el primer lugar del grupo si vence goleando. Dependerá de lo que suceda también en el Brasil - Escocia”, añadió en su momento.

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El partido acabó 4 a 2

En el papel no se esperaba un partido tan parejo, esto por la superioridad en nómina de Marruecos. Sin embargo, de inicio a fin y a pesar de la diferencia en el marcador, el choque estuvo bastante reñido.



El partido acabó 4 goles a 2 a favor de la selección de Marruecos. El combinado de Haití empezó ganando el encuentro con un tanto de taco, aunque este fue otorgado como en contra. El otro tanto de Haití fue un golazo. Con el triunfo, los marroquíes clasificaron con siete puntos y harán todo lo posible por pelear el trofeo.





