Mateo Cassierra regresó a Sudamérica: firmó por cuatro años

Desde hace unos días se estaba hablando de la posible salida de Mateo Cassierra, delantero colombiano de Europa y su vinculación con un equipo brasileño. De hecho, las negociaciones estaban yendo por un buen camino para confirmar la desvinculación del nariñense y su regreso a Sudamérica.

Mateo Cassierra fue uno de los grandes artilleros de Rusia con el Zenit de San Petersburgo y buscaba nuevos aires después de esa sanción que les impusieron a los clubes rusos que no pueden jugar copas internacionales. Jugar en Sudamérica le podía permitir volver a figurar en el plano internacional.

Después de las negociaciones definitivas entre Atlético Mineiro, Zenit y Mateo Cassierra, el jugador de Barbacoas, Nariño se convirtió en el flamante fichaje para pelear por el Brasileirao y por competencias continentales. Pues, el cuadro brasileño tendrá actuación en Copa Sudamericana con la ilusión de ganar el torneo tras caer en esta edición pasada ante Lanús en la final.

ATLÉTICO MINEIRO YA PRESENTÓ A MATEO CASSIERRA COMO NUEVA INCORPORACIÓN

Las negociaciones terminaron bien entre las partes. Mateo Cassierra se unirá al ‘Galo’ en el Brasileirao que está por empezar y esto podría acercar al nariñense a la órbita de la Selección Colombia al estar en el fútbol sudamericano para la mirada de Néstor Lorenzo.

Mateo Cassierra firmó su contrato por cuatro años con el Atlético Mineiro aspirando por figurar en el onceno titular del cuadro de Belo Horizonte. El jugador espera ser goleador en el rentado brasileño donde tendrá de compañero a dos estelares futbolistas como Bernard y Hulk que lo acompañarán en el ataque.

Por medio de un video con la bandera de Colombia, presentaron en las redes sociales a Mateo Cassierra con el que se ilusionan para afrontar los retos más importantes de la temporada. Tendrán la Copa Sudamericana, el Brasileirao y el Campeonato Mineirao para pelear por los objetivos del 2026.

Además, escribieron, “bem-vindo, Cassierra! Fichado procedente del Zenit de Rusia, el delantero colombiano de 28 años es un refuerzo para el sector ofensivo del Atlético! Fichaje válido por 4 temporadas! ¡Hacia arriba!” Fueron varias publicaciones, y otra de ellas decía, “¡por muchas metas, victorias y logros, hermano!”

Otra de las publicaciones indicó que, “con su presencia en el área y su olfato goleador, ¡Cassierra está aquí para representarnos en el campo! ¡Y para sumarse al grupo, Mateo!”. El delantero nariñense ya entrenó y se sumó a las sesiones del Atlético Mineiro.

Su debut sería ante el Palmeiras en el Brasileirao a la espera de la decisión de Jorge Sampaoli si puede tenerlo para el clásico ante Cruzeiro por el Campeonato Mineirao.