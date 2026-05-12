CAV explicó por qué no se expuso la prelista de Selección Colombia para el Mundial 2026

La decisión de la Selección Colombia de no entregar una lista provisional para el Mundial 2026 fue explicada por el analista Carlos Antonio Vélez en su espacio Palabras Mayores. Según su versión, la Federación Colombiana de Fútbol optó por ir directamente con la convocatoria definitiva, evitando la publicación de un listado intermedio de entre 35 y 55 jugadores.

Lea también Selección Colombia: confirman la fecha en que se anuncia la convocatoria definitiva al Mundial 2026

El reglamento permite una prelista, pero no la obliga

De acuerdo con los artículos 23 y 24 del reglamento del torneo, la lista provisional debe presentarse el 11 de mayo y puede estar compuesta por un mínimo de 35 y un máximo de 55 futbolistas. Ese grupo funciona como “reserva oficial”.

Posteriormente, la lista definitiva —de máximo 26 jugadores, con al menos tres arqueros— debe entregarse entre el 30 de mayo y el 2 de junio. Además, todos los convocados finales deben estar incluidos previamente en esa lista amplia.

Vélez explicó que, aunque el reglamento contempla esa preconvocatoria, no es obligatorio hacerla pública de manera mediática. En ese sentido, sostuvo que la Federación decidió reservarse ese paso y anunciar únicamente la lista final.

Lea también Luto en el fútbol colombiano: Dimayor y FCF emitieron comunicado

¿Por qué la FCF no anunció la prelista? CAV respondió

En su análisis, el comentarista afirmó: “Estas listas se convierten en una carnicería en países como el nuestro”, aludiendo a la presión mediática y a las polémicas que suelen generar las preconvocatorias en el entorno local.

También señaló: “En Colombia no se entiende la diferencia entre ‘llamado’ y ‘bloqueado’”, en referencia a la confusión que existe sobre los jugadores que son considerados dentro del universo de trabajo del seleccionador y aquellos que finalmente integran la nómina oficial.

Intereses externos y polémicas en convocatorias

Otro de los argumentos mencionados por Vélez fue el impacto que, según él, pueden tener las listas ampliadas en el mercado. “La Federación Colombiana de Fútbol no entrega la prelista porque este país es jodido”, expresó en tono crítico, aludiendo al contexto mediático y a las interpretaciones que suelen surgir.

Además, agregó que una prelista “alimenta los intereses de los empresarios, que andan ahí listos para elevar el precio o salario de sus jugadores representados en caso de estar en la prelista”, sugiriendo que la publicación anticipada podría generar presiones contractuales o negociaciones paralelas.

Incluso planteó que en listas extensas puede existir el riesgo de prácticas indebidas: “En estas listas grandes, puede pasar que se cobre peaje (incluir a un jugador a cambio de dinero)”, comentario que hizo como advertencia sobre posibles malas interpretaciones del proceso.

La FCF prefiere evitar polémicas

En conclusión, la decisión de no publicar una lista provisional se enmarca dentro del margen que permite el reglamento, siempre que la lista definitiva cumpla con los requisitos establecidos. Según lo explicado por Vélez, la Federación habría optado por un proceso más reservado para evitar polémicas innecesarias y centrarse únicamente en la convocatoria final.