Infortunadamente para el Chelsea y para la Selección Colombia, Mayra Ramírez no ha podido recuperarse de una lesión en el tendón de la corva. Se ha perdido media temporada con las ‘Blues’, y tampoco pudo estar en los primeros partidos de la Liga de Naciones CONMEBOL.

El nuevo torneo que se está jugando a nivel de selecciones para sellar la clasificación de cara al Mundial de 2027 ya arrancó, pero ese sueño no se pudo cumplir para Mayra Ramírez por ese golpe que la sacó del fin del 2025 y que no ha podido regresar para el 2026.

Cuando ya estaba viendo la luz al final del túnel y estaba terminando la rehabilitación, su recuperación tuvo un nuevo revés que la complicará bastante para lo que viene en esta temporada, tanto a nivel de clubes como en responsabilidades de la selección colombiana.

LA NUEVA LESIÓN QUE DEJA AFUERA A MAYRA RAMÍREZ

En abril se jugará la quinta, sexta y séptima fecha de la Liga de Naciones de la CONMEBOL, Mayra Ramírez podría perderse esos partidos y se prenden las alarmas. Cuando se acercaba su regreso a las canchas, apareció un nuevo problema por una molestia de su pantorrilla que la dejará por fuera más tiempo.

Sonia Bompastor ya había dado señales del posible regreso de la delantera colombiana, mientras que la Selección Colombia aguardaba por su vuelta también para los retos que se vienen en los próximos meses del 2026. La entrenadora francesa comentó en conferencia de prensa que, “Mayra debía regresar hace unos días, pero sufrió una pequeña lesión en la pantorrilla durante la rehabilitación, por lo que aún no hay un cronograma”.

Sin embargo, la exjugadora francesa agregó que, “contamos con Mayra Ramírez, quien no ha jugado desde el comienzo de la temporada. Estas jugadoras contribuyeron significativamente a nuestro éxito la temporada pasada. Esta situación no se limita a los delanteros; otras posiciones también se han visto afectadas. Si bien tenemos mucha calidad, cuando hay que rotar y traer diferentes perfiles a los partidos para cambiar el juego, a veces se pasan por alto ciertos perfiles”.

Con este tema, Chelsea espera por su regreso, dado que, como sucedió con Samantha Kerr, Agnes Beever-Jones, entre otras jugadoras, lograron recuperarse y ser importantes en la institución para la temporada 2025/26.

Mayra Ramírez espera pasar el problema de la pantorrilla y regresar rápidamente con la Selección Colombia en busca de sellar la clasificación para el Mundial, y, además, rematar la temporada con el Chelsea en la Champions League.