VIDEO: Palazo de Francia sacude los cuartos vs. Marruecos

Justo antes del final del primer tiempo entre Francia y Marruecos, el equipo galo tuvo la oportunidad de irse arriba en el marcador. Un soberbio remate de media distancia se estrelló en el travesaño.

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Francia la tuvo

Lucas Digne, tras quedar con espacio por el carril central, disparó con la zurda y todos los hinchas del conjunto europeo pensaron que la esférica se iría al fondo de la red. Sin embargo, esto no fue así.



El remate se terminó encontrando con el poste. Esta fue una de las varias oportunidades con las que contó la selección de Francia en la primera mitad. El primer tiempo terminó sin goles.

El primer cruce de cuartos

Este compromiso entre europeos y africanos, como bien se sabe, corresponde a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



“La selección que resulte vencedora avanzará a las semifinales del 14 de julio en Dallas, donde enfrentará al ganador del cruce entre España y Bélgica”, escribió la FIFA. Los ibéricos son favoritos para avanzar de ronda.

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¿Qué selección ganará la llave?

“Estas selecciones se enfrentaron una sola vez antes en un Mundial, y fue en un escenario de máxima exigencia: las semifinales de la edición anterior, en Qatar. Theo Hernández adelantó a Francia apenas al quinto minuto en el Estadio Al Bayt, antes de que Randal Kolo Muani sentenciara el triunfo por 2-0 en los instantes finales, resultado que le permitió al equipo de Didier Deschamps clasificarse a su segunda final consecutiva”, añadió el ente rector en la previa.



Habrá que esperar para conocer qué terminará sucediendo en este compromiso que se lleva a cabo en el estadio de Boston. La selección de Francia es favorita para clasificar a semifinales. Marruecos, de igual manera, podría dar una sorpresa. El partido se puede ver a través de la señal del Canal RCN.