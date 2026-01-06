Mbappé no viaja: El delantero será baja en la Supercopa de España

El Real Madrid confirmó este martes la lista de convocados para la Supercopa de España y la gran ausencia es Kylian Mbappé. El delantero francés no hará parte de la expedición que viaja a Arabia Saudí para disputar la semifinal ante el Atlético de Madrid, debido a la lesión de rodilla que arrastra desde el último compromiso liguero.

El equipo de Xabi Alonso parte con bajas sensibles para un partido de alta exigencia, en el que buscará un cupo en la final del torneo que se disputa en Yeda.

La lesión que frena a Mbappé

Mbappé sufrió un esguince de rodilla que ya lo había dejado fuera del duelo ante el Betis el pasado fin de semana. Tras la evaluación médica, el cuerpo técnico decidió no arriesgar al atacante y dejarlo en Madrid mientras continúa con su proceso de recuperación.

Su evolución en los próximos días será clave para saber si podría estar disponible en una eventual final, siempre y cuando el Real Madrid supere al Atlético de Simeone en semifinales.

La convocatoria del Real Madrid para la Supercopa

En la lista sí aparece Dean Huijsen, quien superó molestias musculares y se perfila como alternativa en defensa. También figuran algunos jugadores sin opciones reales de jugar, como Trent, además de varios canteranos que completan la convocatoria.

Militao continúa fuera por lesión, mientras que el ataque quedará liderado por Vinícius y Rodrygo, acompañados por jóvenes como Gonzalo y Mastantuono.

Un reto sin su gran estrella

La ausencia de Mbappé obliga al Real Madrid a replantear su plan ofensivo para un clásico que definirá el paso a la final. Xabi Alonso confía en la profundidad de su plantilla para suplir la baja del francés y competir por un nuevo título.

Ahora, todas las miradas quedan puestas en la evolución médica del delantero, con la esperanza de que pueda reaparecer si los blancos logran instalarse en el partido decisivo de la Supercopa.