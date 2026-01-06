Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Kylian Mbappé

Mbappé no viaja: El delantero será baja en la Supercopa de España

El delantero francés que vive un gran momento con el Madrid no viajará a Arabia para disputar la Supercopa al no recuperarse de su rodilla.
Martin Ossa
Mbappé entrenando con el Real Madrid
Mbappé entrenando con el Real Madrid // AFP

El Real Madrid confirmó este martes la lista de convocados para la Supercopa de España y la gran ausencia es Kylian Mbappé. El delantero francés no hará parte de la expedición que viaja a Arabia Saudí para disputar la semifinal ante el Atlético de Madrid, debido a la lesión de rodilla que arrastra desde el último compromiso liguero.

El equipo de Xabi Alonso parte con bajas sensibles para un partido de alta exigencia, en el que buscará un cupo en la final del torneo que se disputa en Yeda.

Kylian Mbappé sufrió una lesión de rodilla, ¿cuánto tiempo estará por fuera?

Lea también

Kylian Mbappé sufrió una lesión de rodilla, ¿cuánto tiempo estará por fuera?

La lesión que frena a Mbappé

Mbappé sufrió un esguince de rodilla que ya lo había dejado fuera del duelo ante el Betis el pasado fin de semana. Tras la evaluación médica, el cuerpo técnico decidió no arriesgar al atacante y dejarlo en Madrid mientras continúa con su proceso de recuperación.

Su evolución en los próximos días será clave para saber si podría estar disponible en una eventual final, siempre y cuando el Real Madrid supere al Atlético de Simeone en semifinales.

[Video] Juan Camilo 'Cucho' Hernández le hizo un golazo a Real Madrid

Lea también

[Video] Juan Camilo 'Cucho' Hernández le hizo un golazo a Real Madrid

La convocatoria del Real Madrid para la Supercopa

En la lista sí aparece Dean Huijsen, quien superó molestias musculares y se perfila como alternativa en defensa. También figuran algunos jugadores sin opciones reales de jugar, como Trent, además de varios canteranos que completan la convocatoria.

Militao continúa fuera por lesión, mientras que el ataque quedará liderado por Vinícius y Rodrygo, acompañados por jóvenes como Gonzalo y Mastantuono.

Xabi Alonso sufre en el Real Madrid: “No sé cuándo estará listo Mbappé”

Lea también

Xabi Alonso sufre en el Real Madrid: “No sé cuándo estará listo Mbappé”

Un reto sin su gran estrella

La ausencia de Mbappé obliga al Real Madrid a replantear su plan ofensivo para un clásico que definirá el paso a la final. Xabi Alonso confía en la profundidad de su plantilla para suplir la baja del francés y competir por un nuevo título.

Ahora, todas las miradas quedan puestas en la evolución médica del delantero, con la esperanza de que pueda reaparecer si los blancos logran instalarse en el partido decisivo de la Supercopa.

En esta nota

Kylian Mbappé Real Madrid Atlético de Madrid España Xabi Alonso