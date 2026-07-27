A través de una carta abierta, Kylian Mbappé se pronunció sobre la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El delantero y la selección de Francia quedaron eliminados en las semifinales a manos de España. El jugador del Real Madrid agradeció el apoyo recibido y aseguró que la historia continuará.

La carta abierta de Mbappé

“Un mes de emociones. De superación. Del orgullo de vestir los colores de Francia. De pasión, sobre todo, la misma que nos impulsa en el campo y que los mueve frente a la pantalla o en las gradas. Eso es lo que hemos vivido juntos: una historia increíble. No nos llevamos el trofeo colectivo. Duele, y seguirá doliendo durante un tiempo; no voy a mentir sobre eso. El título de máximo goleador lo recibo con orgullo, pero habría sido muchísimo mejor levantar también la Copa. Quizá debíamos un final más bonito. Pero no siempre elegimos cómo termina la historia; sí elegimos qué ponemos en ella, y nosotros lo hemos dado todo. De eso estoy orgulloso.



“Gracias a mis compañeros. Sin su trabajo, sus carreras, sus pases y ese espíritu de equipo que nos llevó desde el primer hasta el último partido, jamás habría podido marcar tanto. Este premio pertenece tanto al grupo como a mí. De pequeño soñaba con jugar un Mundial, o al menos uno. He disputado tres; he ganado uno y este año he tenido el orgullo de jugarlo como capitán. Nunca lo olvidaré. Trasnocharon, a veces hasta bien entrada la madrugada por culpa de los husos horarios, para vernos jugar al otro lado del mundo. Se reunieron en casa, en bares, en familia o con amigos, por toda Francia y también fuera de ella.

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Las gracias de Kylian

“Otros estuvieron aún más cerca de nosotros, en los estadios, con la bandera sobre los hombros. Niños con los ojos brillantes, hombres y mujeres de todas las edades y de todos los orígenes, reunidos por el mismo placer: el de compartir. Esa es la fuerza de este deporte.



“Y nunca nos abandonaron, ni siquiera en los momentos más difíciles, incluso cuando quizá lo merecíamos menos. Esta historia la hemos escrito millones de manos, no solo once jugadores sobre el terreno de juego, impulsados por una misma pasión. A Didier ya le he dicho lo que tenía que decirle, y también lo he hecho con todo el cuerpo técnico: fisioterapeutas, cocineros, preparadores físicos, conductores… todas esas personas que nadie ve y sin las que nada de esto habría sido posible. Y también a quienes nos acogieron en Estados Unidos durante toda esta competición.

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La historia continúa

“El fútbol, en el fondo, sigue siendo un juego. Un juego que nos tomamos muy en serio, al que dedicamos toda una vida intentando dominarlo, pero que sigue siendo un juego, con reglas sencillas que no han cambiado desde que empezamos a jugar: un balón, una portería y las ganas de marcar. Por eso nos une a todos con la misma pasión. Este Mundial termina, pero la historia continúa. Habrá otros partidos, otras noches de verano o de invierno en las que volveremos a encontrarnos delante de esa misma pantalla, con la misma ilusión intacta. Aún no hemos terminado de jugar juntos”.





