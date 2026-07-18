La selección de Francia midió fuerzas con su similar de Inglaterra, este sábado 18 de julio, por el partido del tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



En el estadio de Miami, que contó con una muy buena presencia de hinchas, se vivió un duelo verdaderamente entretenido. Diez goles se marcaron en el cotejo. 6 a 4 ganó el combinado británico.

Lea también Mbappé hizo historia ante Inglaterra: superó a Messi y es el máximo goleador del Mundial

Mbappé marcó dos goles

Dejando de lado el resultado y el tercer puesto con el que se quedó la selección de Inglaterra, el atacante Kylian Mbappé, del poderoso Real Madrid de España, marcó dos tantos para los galos.



Gracias a estos dos goles, el exjugador del PSG de la Ligue 1 superó al astro argentino Lionel Andrés Messi y llegó a 22 dianas en la historia de los mundiales. Messi se quedó con 21 goles.

La reseña de la FIFA

“Luego de sus ocho goles en la Copa Mundial 2026, Lionel Messi logró uno de los pocos récords que le quedaban al convertirse en el máximo anotador de la historia del torneo, con 21. Superó al alemán Miroslav Klose, que se ubicaba en lo más alto desde el 2014. No le duró demasiado, pues en el partido por el tercer puesto Mbappé marcó dos más y se colocó primero con 22”, reseñó la FIFA.



Lionel Messi, como es bien sabido, jugará este domingo 19 de julio la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con la selección de Argentina. El enfrentamiento será ante el combinado de España.

Lea también Mbappé apareció ante Inglaterra y un gol lo deja como líder de goleadores del Mundial

Tabla de máximos goleadores históricos de los mundiales

1) Kylian Mbappé 22

2) Lionel Messi 21

3) Miroslav Klose 16

4) Ronaldo Nazario 15

5) Gerd Müller 14

5) Harry Kane 14

7) Just Fontaine 13

8) Pelé 12

9) Sandor Kocsis 11

10) Jürgen Klinsmann 11

11) Cristiano Ronaldo 11



