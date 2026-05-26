Deportivo Independiente Medellín tiene una muy dura tarea este martes 26 de mayo. En condición de visitante, se tendrá que ver las caras con Estudiantes de La Plata de Argentina.



El equipo colombiano y el conjunto gaucho se van a enfrentar por la sexta y última jornada del grupo A de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes internacional más importante de esta parte del mundo.

Ambos clubes necesitan la victoria

El compromiso se va a llevar a cabo en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, que se espera cuente con una gran cantidad de hinchas. En la antesala, el encuentro promete emociones de inicio a fin. Tanto el Deportivo Independiente Medellín como Estudiantes de La Plata necesitan el triunfo para clasificar a los octavos de final del torneo. Aunque eso sí, el club rojo cafetero tiene el panorama más sencillo para avanzar de ronda.



Con tan solo un empate, Medellín se meterá a los octavos de final de la Copa Libertadores. Si sale vencedor, conseguirá el mismo objetivo, pero si pierde, irá al repechaje de la Copa Sudamericana.

Lea también OFICIAL: Amaranto Perea es nuevo DT de Medellín

Cada vez falta menos para el inicio del juego

Y como faltan pocas horas para lo que será el inicio del compromiso, se le consultó a la inteligencia artificial por cuál será el equipo que se quedará con el tan anhelado triunfo. El pronóstico de la herramienta no fue positivo para el Dim.



“Este es el típico partido de Copa Libertadores donde no hay mañana. En el Estadio UNO de La Plata, la tensión va a estar al máximo porque se juegan el último cupo directo a los octavos de final del Grupo A (donde Flamengo ya se adueñó del liderato)”, dijo la IA.

Lea también Los tres grandes retos de Amaranto Perea con el Medellín para el 2026-II

Mal pronóstico para el Dim

“Al Poderoso le sirve el empate porque llega segundo con 7 puntos, mientras que al Pincha solo le sirve ganar, ya que tiene 6 unidades. El antecedente en el Atanasio Girardot fue un cerrado 1-1, lo que demuestra lo parejo de la llave. Mi pronóstico: Estudiantes 1 - 0 Independiente Medellín”, sentenció.



Si esa predicción se da, el Deportivo Independiente Medellín quedará eliminado de la Copa Libertadores de América e irá al repechaje de la Copa Conmebol Sudamericana. Habrá que esperar para conocer qué va a suceder.





