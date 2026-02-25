Medellín clasificó gracias a la ida: empate sin goles con Liverpool en el Atanasio

Terminó el partido y acabó la participación del Liverpool de Uruguay en la Copa Libertadores 2026 en medio de esta Fase II. Deportivo Independiente Medellín contaba con un mal registro jugando en condición de local a lo largo del año sin poder ganar y necesitaban hacerlo en el torneo internacional para afianzarse.

Sin embargo, y, aunque hubo grandes opciones para Medellín y para el Liverpool durante los 90 minutos, no hubo quién pudiera romper los ceros por las actuaciones de Martín Campaña y de Salvador Ichazo, este último que estuvo un poco errático, pero que apareció en los momentos indicados haciéndole honor a su nombre.

El Medellín llegaba a este encuentro con una victoria en Uruguay con un resultado corto de 1-2 gracias a los goles de Francisco Fydriszewski y de Hayen Palacios. Para este encuentro, Giuliano Tiberti que ofició como entrenador desde la raya por la expulsión de Alejandro Restrepo se decantó por Frank Fabra como titular.

SIN GOLES PARA EL DESCANSO

Con la obligación de marcar un gol para llevar el juego a los penales, Liverpool de Uruguay tuvo las primeras opciones dentro del rectángulo verde. Acudiendo al contragolpe, Federico Martínez quedó de frente a Salvador Ichazo, pero su remate se fue manso a las manos del arquero uruguayo.

Medellín respondió apenas a los 22 minutos en un tiro libre al borde del área que ejecutó Frank Fabra por encima de la barrera y el travesaño fue el principal enemigo para negar la apertura del marcador cuando Martín Campaña ya estaba vencido. Liverpool volvió a tocar la puerta de Salvador Ichazo en un error de Leyser Chaverra que Facundo Barceló cerró con un testarazo suave para el control de Ichazo.

Antes de que acabara la primera mitad, Liverpool pudo romper los ceros, primero con un centro que cortó Leyser Chaverra al córner y luego en un disparo afuera del área de Facundo Barceló que atajó con gran factura el guardameta uruguayo que iba a ser figura.

CLASIFICACIÓN DE MEDELLÍN TRAS EMPATE SIN GOLES

Arrancando el segundo tiempo se vieron las mismas imprecisiones en el campo de juego por parte de Medellín. Un nuevo error en salida de José Ortiz dejó a Rubén Bentancourt perfilado contra Salvador Ichazo y el guardameta ‘Poderoso’ volvió a salvar con gran factura.

Sobre los 59 minutos, Medellín volvió a llegar con un centro de Didier Moreno para Frank Fabra que contactó la pelota y Martín Campaña salvó. Los cambios llegaron con los ingresos de Enzo Larrosa, Francisco Chaverra y Hayen Palacios. Chaverra tuvo una clara con un centro para la llegada de Palacios, pero antes la zaga charrúa despejó.

En los últimos minutos, la obligación de Liverpool crecía, pero las imprecisiones se hacían cada vez más notorias de cara a la definición frente a Salvador Ichazo. Francisco Chaverra tuvo otra clara con un disparo afuera del área que salvó Martín Campaña. No hubo tiempo para más y Medellín salvó la clasificación para la Fase III. Su rival saldrá entre Guaraní o Juventud las Piedras.