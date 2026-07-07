Delantero de Dinamo Zagreb ya está en exámenes médicos con Medellín

Independiente Medellín vuelve a dar de qué hablar en el presente mercado de fichajes, tanto en salidas como en nuevas contrataciones, ya que está a punto de confirmar la incorporación de un delantero con trayectoria en Europa.

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El 'poderoso de la montaña' está haciendo todo lo posible para reforzar la plantilla de jugadores que manejará Luis Amaranto Perea después del Mundial. Aunque ya ha hecho oficial algunas bajas sensibles, así mismo incorporó a Agustín Martegani, quien llega desde Boca Juniors, y ahora estaría próximo a anunciarse Juan José Córdoba, el cual estaba militando en Croacia con Dinamo Zagreb.

Juan Córdoba comenzó proceso de exámenes médicos con Medellín

Medellín no ha escatimado en contrataciones y Joaquín Varela ya fue presentado como nuevo defensor central junto con Agustín Martegani. Aparte de estos dos jugadores, el club se mueve en conseguir a un extremo y todo apunta que Juan José Córdoba, exjugador del Deportivo Cali será el elegido. De hecho, ya ultiman los detalles para cerrar su llegada.

El extremo nacido en Medellín debutó como futbolista profesional con tan solo 18 años con la camiseta de Fortaleza y desde entonces hizo notar su talento en cada uno de los partidos que disputó, hasta el punto en el que llegó a un grande del FPC como Cali y, posteriormente, dio el salto al fútbol de Europa para jugar con Dinamo Zagreb.

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Córdoba arribó en la temporada 2025 al equipo de Croacia y poco a poco fue ganándose un puesto dentro de la cancha, hasta el punto en el que incluso llegó a jugar un partido de Champions League.

El delantero cuenta con contrato vigente en el club croata hasta la temporada 2028, pero en busca de darle minutos regresaría al fútbol colombiano para jugar con Medellín en condición de préstamo por un año, proceso que ya va bastante adelantado, ya que se encuentra realizando los respectivos exámenes médicos y pronto procedería a firmar contrato.

¿Cómo le fue a Juan Córdoba con Dinamo Zagreb?

Tras su llegada desde Deportivo Cali a inicios de la temporada 2025, Juan José ya ha tenido la oportunidad de jugar 19 partidos, entre los que se encuentra justamente uno de Champions League, 810 minutos en el campo de juego en los que ya se pudo reportar con tres goles y tres asistencias.

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Otra contratación que quiere hacer Medellín

Se han armado en la zaga defensiva y en el mediocampo con Agustín Martegani. El ataque también se verá favorecido con Juan José Córdoba, pero se espera que en próximos días confirmen a un delantero para el segundo semestre del 2026. Se trata de Carlos Lucumí.

Con Carlos Lucumí, el Medellín estaría reforzando todas las posiciones del campo con un defensa, un volante, un extremo y un delantero centro. Seguramente tendrá que confirmar a un arquero, dado que Eder Chaux no seguirá en la institución para el segundo semestre.