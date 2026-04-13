Medellín: filtran mala noticia antes del duelo vs. Flamengo por Libertadores

Deportivo Independiente Medellín visitará el próximo jueves 16 de abril a Flamengo de Brasil por la segunda jornada del grupo A de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes internacional más importante de esta parte del mundo.



Flamengo, donde juega el mediocampista ofensivo colombiano Jorge Carrascal (que estaría en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México), es firme candidato a quedar campeón del torneo internacional.

Flamengo es favorito

La plantilla del conjunto brasileño, sin lugar a dudas, es de las mejores del continente americano y, de no ocurrir nada extraordinario, como mínimo, se meterá en las semifinales de la Copa Libertadores.



Medellín, que es dirigido por Alejandro Restrepo, deberá realizar un muy buen juego para lograr el triunfo o, por lo menos, alcanzar el empate. Pero cabe mencionar que el club afrontaría el cotejo con dos bajas.

Sin Didier

Una de las bajas que tendrá el ‘poderoso de la montaña’ en el compromiso ante Flamengo de Brasil sería la del mediocampista defensivo Didier Moreno, referente del plantel. Otra de las bajas es la del delantero, que suele ser suplente, Enzo Miguel Larrosa.



Lo anterior lo informó, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, Óscar Tobón, de Win Sportst. Se espera que salga la lista de convocados del Deportivo Independiente Medellín para que se confirmen las bajas.

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El Fla Flu

Flamengo, en su rol de favorito, por su lado, está obligado a ganar y arribará al encuentro casi que completo. También afrontará el duelo después de haber derrotado en el clásico a Fluminense.



“El Flamengo venció al Fluminense por 2-1 este domingo (12), en Maracaná, en la undécima ronda del Campeonato Brasileño. Con una gran actuación colectiva y dos goles de Pedro, Rubro-Negro construyó la ventaja al inicio de la segunda mitad y aseguró tres puntos más en la clásica de Río”, señaló el club.



“El partido marcó el reencuentro de los equipos tras la final del Campeonato Carioca de esta temporada, ganada por Flamengo en los penaltis”, añadió.





