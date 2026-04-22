Medellín fue sancionado durante la salida de Alejandro Restrepo

Independiente Medellín no sale del "ojo del huracán", ya que justo en pleno cierre del todos contra todos de la Liga Betplay y en medio de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, se quedó sin director técnico y de paso recibió una sanción por parte de Dimayor.

El 'poderoso de la montaña' hizo oficial la salida de Alejandro Restrepo el martes 21 de abril tras los malos resultados obtenidos en el cierre de la temporada 2025 y el inicio de la 2026, pero esto no fue todo, ya que el club también recibió una millonaria sanción por parte de Dimayor.

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Esta es la sanción que deberá pagar Medellín

Medellín se roba todas las miradas en el fútbol colombiano, ya que la novela con Alejandro Restrepo llegó a su fin de manera oficial a pesar de que el estratega contaba con un contrato vigente hasta diciembre de 2027.

Tras la vergüenza internacional, el entrenador de 44 años dio la cara a los medios y los fanáticos en la rueda de prensa, fue de frente y reconoció los errores. Todo parecía indicar que continuaría con normalidad en su cargo, pero lamentablemente el martes 21 de abril se dio a conocer de manera oficial su desvinculación del club.

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Ahora, el equipo se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico, en donde suenan nombres como el de Alberto Gamero y Leonel Álvarez. Mientras tanto, las directivas del equipo también se deberán enfocar en saldar la sanción que recibieron por parte de Dimayor y en donde tendrán que pagar $1.750.905 por conductas incorrectas.

Este hecho se dio por haber recibido cuatro tarjetas amarillas en el mismo partido. En el marco de la fecha 17 DIM visitó a Alianza FC y se llevó los tres puntos tras una solitaria anotación de Francisco Fydriszewski, pero también se llevó una sanción por "conducta incorrecta" tras las amonestaciones con tarjeta amarilla de Chaux, Leyser Chaverra, Alexis Serna y Francisco Chaverra.

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Medellín confirmó el reemplazo de Alejandro Restrepo

Luego de más de un año en el banquillo de Medellín, el proceso de Restrepo llegó a su fin y junto con ello el club también hizo oficial que quienes estarían en la zona técnica durante el cierre de la Liga Betplay y posiblemente para el siguiente duelo de Copa Libertadores, serían Sebastián Botero y Francisco Nájera.

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Próximo partido de Medellín sin Alejandro Restrepo

El siguiente reto del 'poderoso de la montaña' será en la Liga Betplay, un duelo definitivo en donde está obligado a sumar de a tres puntos si quiere obtener un cupo a la siguiente instancia de la competencia.

El compromiso será contra Boyacá Chicó, correspondiente a la décima jornada de la liga local, y el cual se llevará a cabo el miércoles 22 de abril sobre las 18:20.