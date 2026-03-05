Medellín tendría sorpresa contra Juventud las Piedras: novedades en ataque

Llegó la hora de la verdad para el Deportivo Independiente Medellín que necesitará meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Enfrentarán en la tercera fase al Juventud las Piedras de Uruguay nuevamente en Montevideo como el punto de partida para sellar el paso a la siguiente fase.

Vea también: Los rivales que evitará Millonarios en fase de grupos de Copa Sudamericana

El Medellín ya sabe lo que es ir a Uruguay y sacar un resultado positivo. Superaron a Liverpool en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera de manera agónica, marcador que les permitió jugar en el Atanasio Girardot con mayor tranquilidad para poder sacar adelante la clasificación.

Alejandro Restrepo espera dar el primer golpe sacando adelante otro resultado positivo a favor para terminar todo en condición de local. Infortunadamente, esto no ha sido garantía, dado que el club no tuvo el mejor nivel en el partido ante Liverpool de Uruguay en el juego de la segunda fase.

Para este compromiso, se esperan algunas sorpresas de Alejandro Restrepo con el equipo ‘Poderoso’. La idea es poder sacar un buen marcador y el club quiere atacar a lo largo de los 90 minutos. De hecho, se esperaría que se juegue con dos delanteros.

DOS DELANTEROS EN EL EQUIPO DEL MEDELLÍN

En Win Sports comentaron que Alejandro Restrepo estaría contemplando poner doble ‘9’ en el partido ante Juventud las Piedras para tener un equipo mucho más ofensivo en busca de sacar adelante un marcador positivo.

Le puede interesar: Sorpresa con Egan Bernal: el INEOS lo baja de importante carrera

La férrea defensa de Juventud tendrá que lidiar contra un Francisco Fydriszewski y con Enzo Larrosa. El argentino y el uruguayo serían inicialistas y buscarían llegar al arco rival para poder generar peligro y romper esa zaga defensiva del cuadro charrúa. Sin duda alguna, es una de las grandes virtudes de los equipos de Uruguay.

La consigna es clara y es someter al rival desde el principio. Enzo Larrosa ha tenido destacadas participaciones desde que llegó al club, sobre todo, entrando desde los segundos tiempos. El charrúa tendría una gran oportunidad en un estadio que conoce bien.

Ese ataque con Enzo Larrosa y Francisco Fydriszewski como titulares ya se había visto anteriormente, pues, no es casualidad, dado que ya Alejandro Restrepo ha utilizado a los dos en el partido del Medellín enfrentando a Atlético Bucaramanga en la última fecha disputada de la Liga BetPlay.

Lea también: Dimayor modificó la programación de partidos de Nacional y Junior

Anteriormente, el club jugaba con extremos y con un delantero en punta como Francisco Fydriszewski, atacante que cumplía también la función de dejar la delantera, pivotear y enlazar juego con los jugadores por un costado para llegar al área rival.