Por la quinta jornada del grupo A de la Copa Libertadores de América, Deportivo Independiente Medellín de Colombia se va a ver las caras con Cusco FC de Perú. Ambos clubes necesitan obtener los tres puntos.

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Partido en suelo inca

Al ser local el conjunto peruano, el compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, que se espera cuente con una buena presencia de hinchas. Este escenario deportivo tiene capacidad para 42.056 espectadores.



Deportivo Independiente Medellín ocupa la tercera casilla de la tabla de posiciones del grupo A con cinco puntos, mientras que el panorama de Cusco FC es menos alentador, pues es cuarto y último con apenas una unidad.

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La altura, factor que podría jugarle una mala pasada al Dim

Muchos hinchas del poderoso de la montaña se preguntan si su equipo podrá derrotar de visitante al conjunto peruano y bien, esta cuestión se encargó de resolverla la inteligencia artificial, que entregó un veredicto negativo para la escuadra paisa.



“Aunque el Deportivo Independiente Medellín (DIM) está acostumbrado a jugar en la altitud moderada de la capital antioqueña, los 3.400 metros del Cusco representan un desafío físico de otra escala. Los equipos peruanos en el Garcilaso de la Vega suelen basar su estrategia en un ritmo alto y remates de media distancia para ahogar al rival”, dice la herramienta.

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Marcador final, según la IA

“Predicción final: El marcador de 2-1 a favor de Cusco FC reflejaría un partido intenso, donde la localía y la necesidad de puntos del conjunto peruano terminarán quebrando la resistencia del Medellín en los últimos 25 minutos de juego”, sentenció.



Habrá que esperar para conocer si el pronóstico de la inteligencia artificial se termina concretando o no. Lo único cierto es que el equipo que es dirigido, de manera interina, por Sebastián Botero, hará todo lo posible por llevarse los tres puntos para así estar más cerca de meterse en los octavos de final del torneo.