Medellín y la locura dela Copa Libertadores: victoria en Cusco y se acercan a octavos de final

No hay vuelta atrás para el Medellín que necesitaba salir a Cusco y sacar una victoria para aprovechar la caída de Estudiantes de La Plata en Brasil ante Flamengo. Los antioqueños debían sumar de a tres como el único resultado que los iba a dejar en zona de clasificación.

Al Medellín solo le queda apostarle a la Copa Libertadores, sea con la clasificación para los octavos de final o sea con la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana. Sin embargo, el objetivo es claro y es seguir en el rentado más importante del continente.

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En una locura de final, Medellín le remontó el partido al Cusco que había intentado igualar en dos ocasiones. Baldomero Perlaza y Alexis Serna fueron los héroes para mantener las esperanzas en zona de clasificación.

PRIMER TIEMPO CON VICTORIA CÓMODO DEL MEDELLÍN CON FRANCISCO FYDRISZEWSKI

Desde los primeros minutos, Medellín sufrió con las llegadas de Cusco que quería la honra de sumar una victoria en estas dos fechas que le quedaban para intentar por lo menos llegar a zona de Copa Sudamericana en ese duelo, justamente con los antioqueños.

De hecho, Eder Chaux tuvo que trabajar en los primeros minutos por una llegada de Lucas Colitto que encontró al golero bien ubicado para salvar la caída de su pórtico. Colitto avisaba bastante con otro intento que se fue desviado y no encontró la portería del Medellín.

Medellín se desprendió y atacó por las bandas, sobre todo por la derecha para inquietar a Pedro Díaz, guardameta de Cusco que sufrió a los 12 minutos la apertura del marcador con una jugada colectiva entre Esneyder Mena y Yony González que centró y Francisco Fydriszewski definió como goleador.

Con esa apertura en el marcador, Medellín siguió inquietando con Halam Loboa que se plantó de frente a Pedro Díaz, pero su remate se fue desviado. Cusco también buscó con Iván Colman y un disparo que atajó Eder Chaux. La última acción fue de Yony González que remató, Díaz salvó y Frank Fabra volvió a disparar y el guardameta atajó de nueva cuenta.

SEGUNDO TIEMPO LOCO Y REMONTADA DE MEDELLÍN

En el segundo tiempo hubo tiempo para la preocupación ‘Poderosa’ y un Cusco que buscó romper el arco antioqueño después de que Frank Fabra intentara aumentar la ventaja y Pedro Díaz atajara.

Pues, sobre los 67 minutos, un centro encontró la cabeza de Joel Herrera y entre el palo y Eder Chaux salvaron a un Medellín que no pasaba por problemas hasta ese momento del partido. Cusco ya avisaba y logró empatar a falta de once minutos para el final.

Gu Rum Choi se elevó en el aire para poner el empate de cabeza. Hubo tiempo de preocupación porque el VAR analizó un empujón en el área a Juan Tévez, pero, afortunadamente para el Medellín no fue penal.

Luego de eso, el Medellín salió en un contragolpe para buscar el segundo gol y regresar a la victoria. Justamente, en una acción rápida, Baldomero Perlaza quedó solo frente a Pedro Díaz y englobó la pelota por encima del golero para una anotación que permitía respirar.

Aldair Fuentes marcó un empate cuando el juego transcurría por el tiempo de adición. Otro cabezazo significó la paridad peruana. Con Francisco Chaverra, Halam Loboa y Alexis Serna, el volante se desprendió para sumarse al ataque y poner el tercer tanto en el marcador con el que sacaron la victoria fundamental.

¿QUÉ VIENE PARA EL MEDELLÍN Y CUSCO?

Ya Cusco no tiene posibilidades de sellar la clasificación a la Copa Libertadores, ni tampoco tiene opciones de jugar la Copa Sudamericana con apenas una unidad en el fondo de la tabla del Grupo A. Sin embargo, los cusqueños tendrán que medirse con Flamengo en condición de visitante. Tendrán que ganar en el Maracaná para despedirse con una victoria.

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Por su parte, al Medellín le queda sacar un empate contra Estudiantes de La Plata en suelo argentino para sellar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. En caso de que pierdan, jugarán los Play-Offs de la Copa Sudamericana contra un segundo de dicha competencia.