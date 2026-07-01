Medellín tiene acuerdo con delantero de Boca Juniors

Independiente Medellín vuelve a sonar en el FPC por la enorme reestructuración que se está haciendo tanto en la plantilla de jugadores como en el respectivo cuerpo técnico, en donde ya tendría el puesto asegurado Luis Amaranto Perea y al cual se le estaría armando un equipo de alto nivel.

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El 'poderoso de la montaña' cerró un semestre de apertura para el olvido, quedando eliminados de la Copa Libertadores y la fase inicial de la Liga Betplay, lo que ha llevado a que las directivas del club a pensar en los nuevos jugadores, en donde ya estaría listo el nombre de Agustín Martegani, quien llegaría desde Boca Juniors.

Negocio millonario entre Medellín y Boca Juniors

En medio de la pretemporada que ya inició, hace falta ultimar detalles en la plantilla, en donde ya se confirmó la salida de José Ortiz, se habla de otras bajas como las de Baldomero Perlaza, pero así mismo se habla de nuevas contrataciones.

Por el momento solo se ha hecho oficial la salida de Ortiz del club, pero algo que si se empieza a tener claro son los nombres de los jugadores que las directivas quieren que lleguen a formar parte del proceso de Luis Amarando Perea, tal como es el caso de Agustín Martegani.

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El delantero de 26 años cuenta con contrato vigente con el conjunto 'xeneixe' hasta la temporada 2028, pero en busca de darle más minutos, las directivas del equipo argentino habrían llegado a un acuerdo con Medellín.

El negocio entre el equipo paisa y Boca constaría del préstamo de un año y la posible opción de compra por un 80% de sus derechos deportivos, una compra que sería bastante importante para la institución, en especial tomando en cuanta el proyecto a largo plazo que hay con Amaranto Perea.

Fydriszewski podría salir de Medellín a otro club del FPC

El experimentado delantero de 33 años ha tenido unas temporadas bastante destacadas con la camiseta de Medellín y se ha convertido en una de sus principales figuras a nivel nacional e internacional, misma razón por la cual lo estarían buscando otros equipos.

El atacante cuenta con contrato vigente hasta diciembre de la presente temporada y por el momento no se han hecho esfuerzos de renovación, lo que ha despertado el interés de un club que se mantiene con vida en la Copa Libertadores, pero también de un equipo del FPC.

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Medellín renovó a Frank Fabra

Deportivo Independiente Medellín confirmó este viernes 26 de junio que llegó a un acuerdo para renovar el contrato del experimentado lateral izquierdo Frank Fabra.

El zaguero de 35 años, que regresó al Fútbol Profesional Colombiano para el primer semestre de 2026, firmó un nuevo contrato hasta diciembre de 2027.