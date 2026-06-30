Pasto rompió el mercado de fichajes confirmando campeón de Copa Sudamericana

El Fútbol Profesional Colombiano no se queda atrás en cuanto a contrataciones se trata y uno de los clubes que está haciendo los primeros movimientos en el mercado de fichajes es Deportivo Pasto, el cual quiere igualar e incluso superar la presentación en el semestre de apertura de la Liga Betplay 2026.

Lea también Confirmado el tercer cruce de octavos de final de la Copa del Mundo 2026

El conjunto 'volcánico' tuvo una extraordinaria presentación de la mano de Jhonatan Risueño, pero el objetivo sigue siendo el mismo, salir campeones, y por lo cual contrataron a un delantero con amplia experiencia a nivel nacional e internacional como lo es Jorge Obregón.

Pasto confirmó el fichaje de Jorge Obregón

Deportivo Pasto sigue dando de qué hablar en el FPC, ya que cerró de buena manera su participación en la liga de apertura, pero también porque en las primeras fechas del semestre de clausura lo comenzará sin su director técnico.

Jhonatan Risueño recibió una sanción de tres partidos por parte de Dimayor tras una agresión a un jugador de Tolima en los cuartos de final de la liga pasada. Sin embargo, esto no desmotiva al club ni impide que el estratega español empiece a trabajar en la conformación de su equipo durante el mercado de fichajes.

Lea también Wilson Morelo cayó de pie tras su salida como jugador de Pasto

Risueño y la mesa directiva comenzaron a trabajar de buena manera en la conformación de la plantilla de jugadores, en especial porque se habló sobre una posible salida de su máxima figura, Andrey Estupiñán.

Por el momento no se ha confirmado la salida del goleador, pero como precaución hicieron un fichaje de lujo como lo es Jorge Obregón, el delantero de 29 años que llega procedente desde Águilas Doradas y cuenta con una amplia experiencia en el mundo del fútbol, habiendo quedado incluso campeón de la Copa Sudamericana con Independiente Santa Fe en 2015.

¿Cómo le fue a Jorge Obregón con Águilas Doradas?

Tras su corto paso por Malasia, Obregón arribó nuevamente al FPC para jugar con la camiseta de Águilas Doradas a finales de la temporada 2025, club con el cual consiguió sumar 32 partidos, más de 1.500 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se reportó con 4 goles y una asistencia.

Lea también Deportes Tolima anunció a su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026

Títulos de Jorge Obregón

El atacante nacido en Puerto Tejada solamente cuenta con dos títulos a lo largo de la carrera profesional que comenzó en 2015. Ambos trofeos los consiguió con Independiente Santa Fe, la Copa Sudamericana y la Superliga de 2017.