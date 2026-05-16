Tabla de posiciones del grupo C de la Copa BetPlay tras el Orsomarso vs. Medellín

Después del Patriotas vs. Millonarios, que acabó 3 goles a 2 a favor del equipo azul de la capital del país, continuaron las emociones de la tercera tercera jornada de la Copa BetPlay.



Por el grupo C, Deportivo Independiente Medellín enfrentó en condición de visitante a Orsomarso. El compromiso, al ser local el último equipo mencionado, se llevó a cabo en el estadio Daniel Villa Zapata.

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Botero entrena de manera interina al Dim

Deportivo Independiente Medellín, que es dirigido de manera interina por Sebastián Botero, saltó al terreno de juego con un equipo totalmente alterno, con jugadores de las divisiones menores.



El poderoso de la montaña, como bien se sabe, está disputando la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes internacional más importante de esta parte del mundo.

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El Dim en la Libertadores

Independiente Medellín comparte grupo con Flamengo de Brasil, Cusco FC de Perú y Estudiantes de La Plata de Argentina. El equipo rojo de la capital del departamento de Antioquia va a intentar clasificar a los octavos de final o al repechaje de la Copa Conmebol Sudamericana.



Mientras esto sucede, por Copa BetPlay, el poderoso de la montaña no pudo pasar del empate con su rival. El duelo disputado en el estadio Daniel Villa Zapata terminó 1 a 1, resultado que poco le sirvió al rival.

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Así quedó la tabla de posiciones del grupo C

1. Independiente Medellín 4 puntos

2. Fortaleza FC 3

3. Leones 3

4. Orsomarso 2

5. Cúcuta 1



