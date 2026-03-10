Medellín vs Estudiantes de Mérida EN VIVO, 10 de marzo: hora y canal Copa Libertadores Sub-20

Arrancaron las emociones de la Copa Libertadores Sub-20 que tiene la presencia del Deportivo Independiente Medellín como representante de Colombia en busca de llegar a las fases finales y con la posibilidad de instalarse entre los primeros cuatro del continente.

A Medellín le tocó lidiar en el Grupo A con Bolívar de La Paz, Estudiantes de Mérida y Flamengo. Una zona compleja en la que tendrán que jugarse la clasificación con el coco fuerte que será el equipo brasileño. Para no complicarse en esta segunda jornada, el cuadro antioqueño tendrá que sumar de a tres nuevamente.

El arranque de Medellín fue con una victoria ante el Bolívar de La Paz en los últimos minutos gracias a un solitario tanto del lateral Santiago Martínez que fue suficiente para sacar adelante los primeros tres puntos. En esta nueva salida en Quito, Ecuador, sumar de a tres será necesario para poder estar en la parte alta y aspirar o a la primera posición en la última jornada o con ser el mejor segundo del torneo.

Por su parte, Estudiantes de Mérida no tuvo el mejor debut en la competencia internacional después de una derrota holgada frente a Flamengo de 4-1. El equipo venezolano está en el sótano de la tabla de posiciones y está obligado a conseguir los puntos.

En el caso de que no sumen de a tres, Estudiantes de Mérida se convertirá en uno de los primeros eliminados, a la espera de lo que pase con Bolívar que se verá las caras con Flamengo. Si se quedan con la victoria ante el Medellín revivirán y apretarán todo para la última jornada.

Vale la pena acotar que el sistema de esta competencia cuenta con una fase de grupos en la que los primeros de cada zona sellarán la clasificación, y el otro clasificado saldrá del mejor segundo de toda esta instancia inicial.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE MEDELLÍN VS ESTUDIANTES DE MÉRIDA ESTE MARTES 10 DE MARZO POR LA COPA LIBERTADORES SUB-20

El partido entre Deportivo Independiente Medellín vs Estudiantes de Mérida que se jugará este martes 10 de marzo por la Copa Libertadores Sub-20 arrancará a partir de las 7 de la noche en horario de Colombia, 8 de la noche para Venezuela. Se podrá ver a través de Win Sports y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO MEDELLÍN VS ESTUDIANTES DE MÉRIDA

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 P.M.

México: 6:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 8:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:00 P.M.