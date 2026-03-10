Insólito cambio de arquero a los 17 minutos en Atlético de Madrid vs Tottenham

Regresó la UEFA Champions League con los octavos de final. Hay vibrantes partidos, entre ellos, un Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspurs. Los españoles tuvieron que enfrentar los Play-Offs antes de llegar a esta fase, mientras que los ingleses clasificaron entre los primeros ocho clubes.

Tottenham no la pasa para nada bien en la Premier League. De hecho, están a pocas unidades de caer en zona directa del descenso para la Championship, mientras que, en la UEFA Champions League, el club londinense sueña todavía con meterse a las fases finales. Adelante tenía un duro partido con el Atlético de Madrid en condición de visitante, pero con la fortuna de definir todo en casa.

Infortunadamente, las cosas no le salieron bien al entrenador Igor Tudor. El croata se la jugó con el arquero de República Checa, Antonin Kinsky, pero en cuestión de 16 minutos, ya había recibido tres goles y terminó siendo sustituido por Guglielmo Vicario. El detalle es que fue antes de los primeros 20 minutos.

EL INSÓLITO CAMBIO DE ARQUERO EN EL TOTTENHAM

Sin duda alguna, Igor Tudor sorprendió bastante con esa decisión de poner a Antonin Kinsky por encima de Guglielmo Vicario. El checo no estuvo a la altura y a los cinco minutos ya había quedado en evidencia con un resbalón en un despeje que recuperó Julián Álvarez y cedió para Marcos Llorente que definió raso al fondo.

Sobre los 14 minutos, Antoine Griezmann marcó el segundo tanto después de un resbalón de un defensa que el francés aprovechó y marcó ante Antonin Kinsky que ya vivía la peor de sus noches. Solo pasaron sesenta segundos cuando el checo intentó despejar un balón, la pelota le pasó por debajo del pie y Julián Álvarez definió a puerta vacía.

Para completar la noche de Antonin Kinsky, el croata Igor Tudor terminó sacando al guardameta a los 17 minutos y en su lugar entró el italiano y arquero titular de la institución londinense, Guglielmo Vicario. La jornada de Kinsky recordó bastante a esa final de la Champions League entre el Real Madrid y Liverpool con la participación de Loris Karius.

Sin embargo, las cosas no le dieron la mano a Igor Tudor y ese cambio que dejó en evidencia a Antonin Kinsky y que confirmó el ingreso de Guglielmo Vicario poco o nada sirvió para las aspiraciones del entrenador croata. A los cinco minutos de la entrada del italiano, Robin Le Normand aprovechó y marcó con un cabezazo el cuarto gol.

Las cosas para el Tottenham mejoraron en los siguientes minutos, pues, a los 26 minutos, Pedro Porro logró descontar para irse al descanso con una diferencia menos abultada. Un cambio insólito con la portería y una decisión que dejó mal parado a Igor Tudor desde el arranque con la presencia del segundo guardameta en un partido crucial de Champions League.