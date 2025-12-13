Logo Deportes RCN Vertical
Atlético Nacional

VIDEO - Nacional vs Medellín: increíble recibimiento de hinchas en la final de Copa BetPlay

Atlético Nacional es local en la final de ida de la Copa BetPlay 2025.
Daniel Zabala
Atlético Nacional Vs Medellín, final de la Copa BetPlay 2025
Atlético Nacional Vs Medellín, final de la Copa BetPlay 2025. // Dimayor

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín disputan este sábado 13 de diciembre la final de ida de la Copa BetPlay Dimayor 2025.

En el primer encuentro de la serie por el título, el conjunto 'verdolaga' oficializó en condición de local, por lo que contó con un masivo acompañamiento de su afición.

Por otro lado, Medellín, que despertó críticas en sus hinchas, tras no poder clasificar a la final de la Liga BetPlay, colmó el sector norte del estadio Atanasio Girardot.

Increíble recibimiento de hinchas en la final de la Copa BetPlay



Tal y como se esperaba, las hinchadas de Nacional y Medellín dieron un gran espectáculo al momento de la salida de los jugadores al terreno de juego del estadio Atanasio Girardot.

La afición 'verdolaga' hizo valer su mayoría con pólvora y fuertes cánticos para apoyar a su equipo.

Por otro lado, los hinchas de Medellín esperaron su momento para hacerse notar con la pirotecnia que le permitieron utilizar con los tradicionales colores rojo y azul.

