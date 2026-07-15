En apenas unas horas, la selección de Argentina se va a enfrentar con su similar de España por las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Previo al inicio del choque, la prensa argentina reveló la posible nómina titular que pondría Lionel Scaloni para el compromiso que se va a llevar a cabo en el estadio de Atlanta.

Messi será titular

Lionel Messi, por primera vez en los mundiales, sería titular para enfrentar a Inglaterra. El astro del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos ha sido pieza vital de Argentina en el certamen orbital.



Si hay cambios, estarían en la mitad de la cancha. “De haber un cambio, todo indica que sería en el mediocampo y podría haber una sorpresa: Rodrigo De Paul es quien más chances tiene de ser reemplazado, porque estuvo a punto de salir antes de Egipto y fue reemplazado en los últimos dos encuentros de la selección”, dice TyC Sports.

¿Cambios en el medio campo?

“Si el cuerpo técnico decide hacer modificaciones y De Paul, quien fue una pieza clave en la Albiceleste durante toda la etapa de Scaloni, deja la titularidad, los que podrían ingresar son Nicolás González o Giuliano Simeone. El zurdo es quien pica en punta”, añade.



En el lateral derecho también podría haber cambios. El medio de comunicación en cuestión señala que Nahuel Molina sería el elegido, pero no se descarta la aparición de Gonzalo Montiel.

Lea también Tuchel reveló el plan que hay contra Messi en la semifinal del Mundial

La posible nómina

Esta sería la nómina titular: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez.



La pelota rodará a las 2:00 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN y de la aplicación del Canal RCN. Todos los detalles se pueden seguir en Deportes RCN Online.





