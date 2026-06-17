La selección de Argentina debutó por lo alto en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Por la primera jornada del grupo J, la albiceleste venció a Argelia.

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Victoria albiceleste

El compromiso acabó 3 goles a 0. Todos los tantos fueron anotados por Lionel Andrés Messi, que es considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos. Fue una gran actuación la del 10.



Tras el cotejo, el futbolista del Inter Miami de los Estados Unidos se pronunció. En uno de los apartados de sus comentarios, hizo una inesperada revelación. Dijo que pasó días complejos.

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Las palabras del 10

“La verdad, totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido con toda la delegación, con mis compañeros. Estuvieron siempre, como siempre, al lado mío. Me dieron muchas fuerzas para que esté bien y nada más”, manifestó.



Luego, el 10 habló de lo que fue el partido. “Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Ellos tienen muy buenos jugadores, muy dinámicos, intensos. Si dejábamos la pelota, nos podían generar, pero estuvimos bien paraditos cuando no teníamos la pelota. Tuvimos la suerte de ponernos en ventaja y manejar el partido, quizás no como lo hicimos siempre a través de la posesión”, aseguró.

El análisis del juego

“Nos costó un poco el primer tiempo; el segundo cambió, es normal. Los primeros partidos de una competición oficial, más de un Mundial, son difíciles. Teníamos la experiencia del último; se está viendo en este Mundial que nadie regala nada, es un Mundial muy competitivo, que todas las selecciones son fuertes, tienen su idea de trabajo, están bien trabajadas y todos los partidos van a ser muy igualados, muy intensos. Físicamente hay muchas selecciones fuertes y juegan bien; nos estudian. Es muy parejo todo”, agregó.



Lionel, por último, hizo referencia a los 16 goles alcanzados en mundiales: “A mí me gusta jugar al fútbol. Es mi pasión desde chiquito. Cuando estoy bien, doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho; somos muy parecidos en ese sentido, de que quiero dar el máximo y me quiero sentir bien. Disfruto de esa manera. Mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos. Es un honor estar ahí por lo que significa estar ahí al lado de Klose; está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada; Mbappé está ahí, que hizo dos hoy. Es una estadística y nada más”.