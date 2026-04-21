Noticia de última hora en México antes del Mundial FIFA 2026

Cada vez falta menos para lo que será la máxima fiesta del fútbol, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo, como bien se sabe, en Estados Unidos, Canadá y México.



Las selecciones que van a participar en el torneo ultiman detalles para lo que será el certamen. Algunas, incluso, ya se empiezan a anticipar a lo que va a suceder una vez acabe el torneo.

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Cambios en México

Un caso de ello es, por ejemplo, el de la selección de México, que ya comunicó el nombre del director técnico que va a tomar las riendas del equipo cuando termina la Copa del Mundo.



Javier Aguirre es el actual entrenador del conjunto azteca y estará al mando de la Tri en el torneo. El exjugador Rafael Márquez es uno de los asistentes de Aguirre y será, precisamente, el hombre que lo reemplace después del Mundial.

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Confirmaron a Rafa

“Está firmado su contrato, está prácticamente en un 80% cerrado su cuerpo técnico; Andrés (Guardado) es una opción (para su cuerpo técnico). Me gustaría que no lo diga yo, que lo diga él, pero Andrés es una muy buena opción; como entrenador es como era de jugador”, manifestó Duilio Davino, Director Deportivo de la Selección Mexicana de Futbol, en Fox Sports.



Muchos hinchas de la selección de México tomaron de muy buena manera la decisión que se tomó con Rafael Márquez, ya que reconocen el amor profundo que el exfutbolista tiene por el escudo de su país.

¿México hará un buen papel?

Duilio Davino, además de entregar la noticia sobre Rafael Márquez, aprovechó para mencionar que la selección de México va a competir con todo en la Copa Mundial de la FIFA. Los aficionados sueñan con llegar lo más lejos posible.



“Sin duda que vamos a competir, de eso no tengo dudas, ni cuando perdimos contra Colombia éramos un desastre ni ahora estamos para semifinales por jugar contra Portugal y Bélgica. Nos faltaron 10 jugadores de la Copa Oro que ganamos con Javier y súmale dos más de la Nations League; faltaban 12 futbolistas de la base que teníamos, eso también sirvió mucho para ver otros jugadores, para que otros se metieran a competir en la lista final”, sentenció.