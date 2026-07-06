La selección de México y el combinado de Inglaterra se vieron las caras este domingo 5 de julio, por los octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que cada vez se acerca más a su definición.



En el papel, el equipo británico era el favorito para ganar la serie y clasificar a los cuartos de final. Y bien, lo que se pensaba en la antesala terminó sucediendo. Aunque eso sí, los europeos no tuvieron la tarea para nada fácil.

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Clasificó Inglaterra

3 goles a 2 finalizó ganando el conjunto que es dirigido por Thomas Tuchel. Jude Victor William Bellingham, en dos oportunidades, y Harry Edward Kane marcaron los tantos para Inglaterra.



El colombiano Julián Andrés Quiñones Quiñones y Raúl Alonso Jiménez Rodríguez convirtieron los goles de la selección de México, que es entrenada por Javier Aguirre. Los aztecas no lograron anotar más.

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El cruce en cuartos

En cuartos de final del certamen orbital, la selección de Inglaterra se enfrentará con Noruega. Noruega, más temprano, se impuso 2 goles a 1 en el estadio de Nueva Jersey ante Brasil.



“Noruega hizo historia este domingo en la Copa Mundial de la FIFA al eliminar a Brasil con una excelente actuación de Erling Haaland (1-2) para clasificarse por primera vez para los cuartos de final del torneo”, reseñó la FIFA tras el duelo.

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Haaland, la estrella noruega

Haaland, la gran figura del poderoso Real Madrid de España, es la gran figura de la selección de Noruega en esta Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



“Esto es lo que acostumbra a pasar: si tengo una o dos ocasiones, normalmente acaban en gol. No sé exactamente cómo lo hago, pero es así. La clave es mantener la concentración. Me digo a mí mismo que la oportunidad llegará y, cuando llega, normalmente ya sé enseguida si marcaré o no”, dijo tras la clasificación.



“Espero que cuando todos los jóvenes que vean esta entrevista sean un poco mayores, consideren que jugar con Noruega es el motivo de orgullo más grande que pueden tener en la vida. Es una cosa absolutamente increíble”, agregó.