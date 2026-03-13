Se confirmó la noticia: México se queda sin arquero para el Mundial

El portero mexicano Luis Ángel Malagón quedó descartado para la Copa del Mundo 2026, después de que la operación a la que fue sometido por una ruptura del tendón de Aquiles requiera un periodo de recuperación estimado entre seis y ocho meses.

"(Malagón) está triste. Más allá de que el pronóstico de recuperación es excelente, esto se lleva tiempo y cae en un momento que para él no es el más conveniente", dijo este jueves el doctor Luis Arturo Gómez Carlín tras la operación quirúrgica del guardameta.

"El procedimiento de reparación del tendón de Aquiles realizado el día de hoy a Luis Ángel Malagón fue un éxito", informó el club América en sus redes sociales.

El doctor Gómez detalló que el procedimiento en el pie izquierdo del arquero consistió en "suturar el final de uno de los bordes rotos del tendón con el otro; fue una sutura simple, nada extraordinario, muy convencional".

El especialista subrayó que la lesión sufrida por Malagón, el martes en el partido que el América jugó contra el Philadelphia por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, "le puede pasar a cualquier persona".

"La jugada es un movimiento sencillo donde él nota que algo le pega por detrás, es exactamente como está descrito el mecanismo mediante el cual se rompe el tendón... Se trata de una lesión relativamente habitual en los jugadores (de fútbol), y en el caso de Malagón no era una situación extraordinaria", comentó.

La rehabilitación de Malagón, de 29 años, comenzará en dos semanas, y su regreso a la actividad profesional está prevista para el torneo Apertura 2026.