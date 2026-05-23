México sufre sanción justo antes del Mundial

La FIFA volvió a sancionar a la selección de México por los reiterados gritos homofóbicos de algunos aficionados durante partidos recientes del combinado nacional. Esta vez, el castigo impactará directamente el amistoso frente a Ghana, programado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

La Comisión Disciplinaria del máximo organismo del fútbol decidió imponer un cierre parcial del escenario deportivo debido a los comportamientos discriminatorios registrados en encuentros anteriores frente a Ecuador y Paraguay.

Lea también Durán le habría cerrado la puerta a la selección Colombia y entrena con otro equipo

Esta fue la medida que dio FIFA ante México

Según informó la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), varias secciones del estadio fueron bloqueadas para el ingreso de aficionados y quedaron cubiertas con enormes pancartas que contienen el mensaje “Ola sí, grito no”, una campaña lanzada recientemente para intentar erradicar el famoso cántico discriminatorio que persigue a la selección mexicana desde hace más de una década.

El polémico grito, dirigido generalmente hacia los porteros rivales durante los saques de meta, ha provocado múltiples sanciones económicas y disciplinarias para México desde el Mundial de Brasil 2014. Aunque algunos sectores de la afición consideran que se trata de una expresión tradicional del fútbol mexicano, FIFA y diferentes organizaciones internacionales lo catalogan como homofóbico y discriminatorio.

Lea también Neymar prende las alarmas para el Mundial: lesión lo podría dejar afuera

La decisión llega en un momento delicado para el fútbol mexicano, ya que el país será uno de los organizadores de la Copa del Mundo 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. Precisamente por esa razón, la FMF intensificó las campañas de concientización para evitar nuevos incidentes en los estadios y proteger la imagen del país de cara al torneo más importante del planeta.

Además del cierre parcial del estadio, FIFA dejó claro que podría aplicar sanciones mucho más severas en caso de reincidencia. En el pasado, partidos de México fueron suspendidos temporalmente debido a estos comportamientos y la federación incluso llegó a enfrentar amenazas de pérdida de puntos y vetos totales en competencias oficiales.

Lea también En Inglaterra quieren romper el mercado de fichajes con campeón en Nacional

La FMF reiteró en un comunicado su compromiso con la erradicación de cualquier conducta discriminatoria dentro de los estadios. La nueva campaña incluye la participación de leyendas mexicanas como Hugo Sánchez y Manuel Negrete, además del actual entrenador Javier Aguirre, quienes buscan promover un ambiente más respetuoso e inclusivo durante los partidos de la selección.

El amistoso contra Ghana hace parte de la preparación de México para el Mundial 2026, torneo en el que el Tri debutará el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el estadio Azteca. Sin embargo, más allá de lo deportivo, la atención estará puesta nuevamente en el comportamiento de la afición y en la respuesta que tenga la campaña impulsada por la federación mexicana.