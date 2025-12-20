Miguel Borja, a punto de firmar con su nuevo equipo para 2026

Miguel Ángel Borja estaría a un paso de convertirse en nuevo jugador de Cruz Azul. El delantero colombiano, que quedó como agente libre tras finalizar su contrato con River Plate, es señalado como el fichaje estelar de La Máquina para el Clausura 2026 de la Liga MX, en una operación que avanza a paso firme.

La directiva cementera aceleró las gestiones aprovechando la condición contractual del atacante y según reportes desde México, ya existiría un acuerdo entre las partes, a falta de detalles finales para que el anuncio sea oficial.

Borja, cada vez más cerca de La Máquina

De acuerdo con información del periodista David Espinoza, de FOX Sports, Miguel Borja ya tendría todo arreglado para vestir la camiseta de Cruz Azul. Las negociaciones estarían prácticamente cerradas y solo restarían aspectos administrativos para confirmar su llegada.

El delantero, de 32 años, arribaría a México entre el 26 y el 28 de diciembre para sumarse a la pretemporada, que iniciará el día 29. Al llegar como jugador libre, el club no deberá pagar traspaso, aunque sí asumir un contrato importante acorde a su jerarquía y trayectoria.

Un refuerzo de peso para el Clausura 2026

La posible incorporación de Borja representa un golpe de autoridad para la dirigencia encabezada por Víctor Velázquez. El colombiano aportaría experiencia internacional, carácter competitivo y un probado olfato goleador, cualidades clave para afrontar tanto la Liga MX como la Concacaf Champions Cup.

Borja ha sido campeón de Copa Libertadores y ha dejado huella en clubes como Palmeiras y River Plate, convirtiéndose en un referente ofensivo en el fútbol sudamericano.

Antes de que Cruz Azul tomara ventaja, el nombre de Miguel Borja también había sido vinculado con clubes como Boca Juniors e Inter Miami. Sin embargo, La Máquina se movió con rapidez y hoy parece tener el camino despejado para cerrar uno de los fichajes más llamativos del mercado rumbo al Clausura 2026.