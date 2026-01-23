Borja rompió el silencio tras no llegar a Cruz Azul: las razones de la caída

Sin duda alguna, el futuro de Miguel Ángel Borja se complicó bastante después de que Marcelo Gallardo no lo tuviera en cuenta para este 2026. Tuvo que ir a buscar nuevos aires con miras a las posibilidades de ser una de las opciones para la Selección Colombia que tendrá 26 cupos dentro de la Copa del Mundo.

Vea también: Messi se acerca a Barcelona: candidato a la presidencia lo va a llamar

Entre las opciones se habló de Boca Juniors, de la Liga BetPlay y de la Liga MX con algo que ya estaba avanzado desde hace tiempos con Cruz Azul. Sin embargo, poco a poco la llegada a México se empezó a congelar, justo cuando el club ya había contratado a uno que otro jugador extranjero y llenara los cupos.

Cruz Azul lo manejó con lentitud, mientras que Miguel Borja estaba a la expectativa de que se solucionaran las cosas con el equipo. El colombiano estaba en Colombia mientras esperaba por una alternativa, ya sea dentro de la ‘Máquina Cementera’ o en otra institución del mundo.

LAS RAZONES QUE LLEVARON A QUE MIGUEL BORJA NO LLEGARA A CRUZ AZUL

Pues bien, el cuadro mexicano ya debutó en la competencia buscando llegar lejos. Ficharon a Agustín Palavecino tras la salida de Ignacio Rivero y Mateusz Bogusz, delantero polaco que finalmente no ha podido arreglar su salida con destino a la MLS. Esta situación acabó con las ilusiones de que Miguel Ángel Borja llegara por el tema de los extranjeros dentro del club.

Bajo este panorama que era la razón principal que había conllevado a que las negociaciones se acabaran, Miguel Ángel Borja escribió en Instagram un mensaje acerca de lo que pasó. Un pequeño descargo que explicó la situación, pero, de igual forma, agradeció el interés de los cruzazulinos en querer contar con los servicios del colombiano.

Le puede interesar: Yaser Asprilla ya eligió a su nuevo equipo; pagarían 23 millones de euros

El delantero colombiano escribió que, “quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar”.

Posteriormente, el jugador agradeció las intenciones del Cruz Azul, “me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del club por el gran trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos, y quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Les deseo lo mejor a La Máquina”.

¿DÓNDE JUGARÁ MIGUEL ÁNGEL BORJA?

Ante esta situación de no poder llegar a México con Cruz Azul, aparecen nuevas alternativas para el delantero colombiano. Estados Unidos puede ser una opción, pero, todo parece indicar que su futuro estará en los Emiratos Árabes Unidos. El cordobés ya está moviéndose para confirmar su nueva institución.

Lea también: Habló el DT de Vasco da Gama: esto pasará con Marino Hinestroza

De hecho, se habla que Miguel Borja ya está en Dubái para firmar su contrato con un equipo de los Emiratos Árabes. En próximos días se confirmará todo acerca de su siguiente equipo para ponerse a tiro en busca de ganarse un lugar en la Selección Colombia.