Millonarios busca romper la historia: lograría su mejor registro en Liga BetPlay

En estas ocho fechas de la Liga BetPlay 2026-I, Millonarios no ha podido lograr un impacto ideal en la campaña. De 24 unidades posibles solo han sacado ocho puntos producto de dos victorias, dos empates y cuatro derrotas. Un panorama complicado que los mantiene a tres del octavo en la tabla de clasificación.

Por su parte, el equipo femenino sí ha generado el impacto deseado en la Liga BetPlay Femenina. El proyecto le dio la mano a Angie Vega que se mantuvo en la dirección técnica con la necesidad de sumar de a tres en sus primeras salidas para afianzarse en la tabla de posiciones.

De hecho, en la primera fecha, Millonarios dio el golpe contra una de las revelaciones del 2025 como lo es Orsomarso. Las bogotanas ganaron por una diferencia de dos goles y consiguieron sumar de a tres, algo que no pasaba en el debut desde el 2020 cuando superaron a Llaneros por 5-0. Además, ganaron el segundo encuentro frente a Internacional de Bogotá.

SOLO HABÍA PASADO EN UNA OCASIÓN

Millonarios debe ser protagonista tanto en la Liga BetPlay masculina como en la femenina. Ya es hora de que Angie Vega saque adelante los resultados y pueda pelear por meterse a una final. Las embajadoras, por segunda vez en su historia lograron ganar dos partidos seguidos. En 2019 superaron a La Equidad y a Fortaleza.

Esa fue la primera vez en la que Millonarios ganó dos partidos seguidos en el arranque de la Liga BetPlay Femenina. Siete años después, volvió a dar ese golpe y ahora tendrá que hacer algo que nunca se ha visto en la historia del equipo bogotano que sigue creciendo en busca de clasificar a los ocho y poder aspirar por el título.

En esa ocasión del 2019 en la que ganaron dos partidos seguidos en el arranque, la tercera salida fue un empate. Nunca han podido ganar tres juegos consecutivos en la Liga Femenina y esta puede ser la chance más grande. Y es que, el cuadro embajador se verá las caras con Atlético Nacional en la tercera fecha. Una dura prueba para medir el territorio.

En condición de visitante, Millonarios espera seguir con el puntaje perfecto en un vibrante partido y con la necesidad de vencer la historia y ganar tres encuentros consecutivos en el arranque liguero. En 2019 cuando ganaron dos partidos en línea en el comienzo de la Liga BetPlay, se toparon con Santa Fe en la tercera y perdieron.

En 2019, Millonarios ganó los dos partidos iniciales y después de eso logró clasificar a las fases finales. Fue su mejor torneo llegando a las semifinales, en donde no pudo sellar el paso a la final. Quedó eliminada con América de Cali. El siguiente año, que no tuvo la fortuna de ganar dos o más juegos continuos en las primeras fechas, también se metió a las semifinales perdiendo nuevamente con las caleñas.