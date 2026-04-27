En las horas de la noche de este martes 28 de abril, Millonarios FC de Bogotá se va a ver las caras con São Paulo de Brasil por la jornada número tres del grupo C de la Copa Conmebol Sudamericana.



Al ser local el equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos, el compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que se espera cuente con una muy buena presencia de hinchas.

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Y de cara a este mismo cotejo, en las últimas horas, la escuadra azul de la capital del país realizó un último aviso y este tiene que ver con el mismo comportamiento de los aficionados que asistirán al escenario deportivo.



“Nuestra hinchada siempre ha sido ejemplo dentro y fuera de la cancha. En el partido frente a São Paulo, demostremos una vez más que alentamos con pasión, respeto y grandeza”, empezó señalando el equipo.

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Recomendaciones

“Evitemos el uso de pólvora, láser o insultos que puedan afectar el juego. Estos comportamientos nos ponen a todos en riesgo y traerán sanciones. Ahora más que nunca, ¡a apoyar, disfrutar y representar a Millonarios con orgullo!”, añadió.

Lo que mencionó Millonarios FC, que necesita obtener los tres puntos, ha sido sancionado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en el último tiempo. Son varios los clubes en diferentes equipos los que han recibido castigos.

Millonarios hará lo posible por ganar

Pasando ya a lo que será el compromiso, aunque el conjunto colombiano oficiará de local y con todo el apoyo de su gente, la escuadra favorita para llevarse la victoria es la brasileña, esto por su historia y por la superioridad de su nómina.



A pesar de eso, Millonarios hará todo lo posible para quedarse con el triunfo para así poder estar más cerca de la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Conmebol Sudamericana, sea el repechaje o los mismos octavos de final.