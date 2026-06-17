El plan de Lorenzo para que Colombia le gane a Uzbekistán en el Mundial

La Selección Colombia está lista para debutar en la Copa del Mundo 2026 este miércoles 17 de junio enfrentando en el estadio Ciudad de México a Uzbekistán en duelo válido por la fecha 1 del grupo K.

El equipo nacional llega como favorito para conseguir la victoria, teniendo en cuenta la calidad de sus jugadores, ya que en el plantel tricolor hacen presencia nombres como Luis Fernando Díaz, James Rodríguez, Luis Javier Suárez, Jefferson Lerma, entre otros.

Sin embargo, Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, minimizó el favoritismo del conjunto colombiano y dejó claro el plan que tienen que llegar a cabo sus futbolistas para conseguir los tres puntos.

El plan de Lorenzo para que Colombia le gane a Uzbekistán

En rueda de prensa, Néstor Lorenzo explicó que la Selección Colombia debe tener paciencia para encontrar los espacios en la zona defensiva y además, los jugadores en ataque deberán ser agresivos en la definición.

Lea también Néstor Lorenzo puso fin a lo rumores: así está el departamento médico de Colombia

"La manera de contrarrestarlos es asumiendo el protagonismo, encontrando los espacios, abriendo caminos entrelíneas y va a ser un partido en el que hay que tener paciencia y mucha agresividad en la terminación de las jugadas", dijo.

Por otro lado, Lorenzo describió a Uzbekistán como un equipo ordenado defensivamente.

"Es un equipo que juega con línea de tres defensores o cinco en bloque bajo. Que juega con dos volantes centrales, dos carrileros o extremos y un delantero nueve que es un jugador importante que juega muy bien de espalda. Es un equipo que contraataca muy bien, juegan muy bien las pelotas paradas, es un equipo de cuidado con mucho orden y que como dije saben a qué juega" explicó.

Colombia Vs Uzbekistán EN VIVO por Fútbol RCN y Deportes RCN

El partido entre la Selección Colombia contra Uzbekistán por la fecha 1 del grupo K en la Copa del Mundo se podrá VER EN VIVO desde las 9:00 de la noche, horario colombiano, por la señal abierta del Canal RCN.

El duelo también contará con transmisión EN VIVO por la APP de RCN y el canal de YouTube de DeportsRCN.