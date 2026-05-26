En las horas de la tarde de este martes 26 de mayo, Millonarios FC de Bogotá se juega la posibilidad de avanzar de ronda en la siempre compleja Copa Conmebol Sudamericana. El equipo azul depende de sí mismo para seguir vivo.



Por la sexta y última jornada del grupo C del torneo, la escuadra embajadora se tendrá que ver las caras con Club Deportivo O’Higgins de Chile. El duelo se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Millonarios va por los octavos

En el ambiente, como es normal, hay mucho nerviosismo en los hinchas de Millonarios, esto porque esperan obtener la clasificación a los octavos de final del certamen o al mismo repechaje.



Y como la ansiedad está flor de piel, se le consultó a la inteligencia artificial por cuál será el equipo que se terminará llevando el triunfo. La herramienta, para tranquilidad de los aficionados azules, se inclinó por Millonarios.

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El pronóstico de la IA

“Para esta definición en El Campín, la balanza se inclina a favor del equipo colombiano. El viaje al revulsivo contexto de la altura de Bogotá (2.600 metros) siempre es un factor implacable para los equipos chilenos, y más aún considerando que el Embajador ha venido de menos a más tras rascar un gran empate 1-1 en el Morumbí contra São Paulo”, indicó la IA.



“O’Higgins es un equipo combativo y ya demostró en la primera fecha que puede hacer daño (ganó 2-0 en Chile), pero Millonarios, con la necesidad de asegurar como mínimo el repechaje o pescar el liderato, saldrá con todo su arsenal ofensivo comandado por Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. Mi pronóstico: Millonarios 2 - 0 O’Higgins”, sentenció.

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¿Millonarios saldrá vencedor?

Habrá que esperar para conocer si la predicción de la inteligencia artificial se termina cumpliendo o no. Si el equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos gana, podría clasificar de manera directa a los octavos de final.



Para que lo anterior suceda, Boston River de Uruguay tendrá que vencer a Sao Paulo, lo cual es muy poco probable. Sin embargo, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar.









