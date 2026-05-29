Tres grandes del FPC pelean por el fichaje de Luis Quiñones

El semestre de apertura de la temporada 2026 está a punto de llegar a su fin y junto con ello se definiría a un nuevo campeón de la primera división del FPC, pero también se podrá dar apertura a un nuevo mercado de fichajes en donde ya varios equipos se empezaron a mover en cuanto a la reestructuración de su plantilla de jugadores.

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El FPC en sus primeros meses de competencia decepcionó drásticamente, ya que el rendimiento de los equipos siempre fue irregular, pero ya está a punto de acabar y conocer a un nuevo campeón entre Nacional y Junior, aunque las directivas de los demás clubes y de estos propios finalistas no se quedan de brazos cruzados, por lo que ya empiezan a ver jugadores para el mercado de fichajes, tal como es el caso de Luis Quiñones, quien saldría de México tras la finalización de su contrato con Pachuca.

Luis Quiñones se acerca al FPC tras interés de tres grandes

El delantero caleño de 34 años partió del FPC hacia el fútbol internacional desde hace más de 10 años tras su exitoso paso por Independiente Santa Fe, con el cual quedó campeón en 2015.

Quiñones arribó a a Liga MX para jugar por primera vez con Tigres, equipo con el cual pasó la mayor parte de su tiempo en México, aunque también tuvo paso por Pumas, Toluca, Puebla y cerraría el ciclo con la camiseta de Pachuca, con el cual no tuvo destacadas actuaciones en la última temporada.

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Es por ello que se estaría evaluando la posibilidad de regresar a su país natal para seguir sumando minutos y goles gracias al interés que hay por parte de Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla y América de Cali.

Según se dio a conocer, estas tres escuadras habrían preguntado si el delantero planea regresar a su país tras su extenso paso por México, aunque por el momento no hay una oferta formal por parte de ninguno.

¿Cómo le fue a Luis Quiñones en Pachuca?

El paso del futbolista colombiano Luis Quiñones por el Pachuca fue irregular, aunque con algunos momentos destacados. El extremo llegó al club mexicano en 2025 tras sus pasos por Tigres y Puebla, con la expectativa de aportar experiencia y desequilibrio en ataque, pero en 40 partidos que disputó y más de 2.000 minutos dentro del terreno de juego, solo logró anotar 3 goles.

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¿Cuántos títulos ganó Luis Quiñones en México?

El futbolista colombiano Luis Quiñones ganó un total de siete títulos en el fútbol mexicano, todos con el club Tigres UANL.