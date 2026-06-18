Fabián Bustos va por campeón de Junior para reforzar la defensa de Millonarios

Millonarios inició con la respectiva pretemporada en pleno Mundial y junto con ello también se empezaron a dar los primeros movimientos en cuanto a la reestructuración de la plantilla de jugadores, en donde ya se dieron a conocer las primeras salidas de la institución.

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Recientemente se reveló de manera oficial, a través de las redes del club, el nombre de los cuatro futbolistas que no fueron renovados para el semestre de clausura, lo que también los obliga a apurarse en cuanto a la contratación de nuevos jugadores y por lo cual se tendría en los planes a Jhoimer Guerrero, reciente campeón con Junior.

Millonarios va por todo por el fichaje de campeón con Junior

Fabián Bustos se quedó en Millonarios con el propósito de querer sacarlo campeón y devolverle la alegría a todos los hinchas que en las últimas temporadas solo han vivido duras eliminaciones.

Para alcanzar este objetivo ahora el estratega argentino tendría potestad de comenzar a trabajar desde cero y con más tiempo en su idea de juego, en lo que quiere para el semestre de clausura y con los jugadores que realmente le aportarán.

Es por ello que ya se confirmó que no continuaría con Diego Novoa, José Cabezas Hurtado, Nicolás Giraldo y Álex Castro. pero junto con esta trascendental decisión también llega la obligación de comenzar a llenar estos cupos con nuevas contrataciones.

Por el momento no se han hecho fichajes de manera oficial, pero uno de los jugadores que más querría Millonarios es el lateral de Junior, Jhorman Guerrero, quien se convirtió en pieza clave de Alfredo Arias y ya logró salir campeón en dos ocasiones, demostrando compromiso y madurez a pesar de su corta edad, ya que tan solo tiene 25 años, aunque este también sería un factor bastante llamativo para Bustos.

¿Cómo le fue a Jhoimer Guerrero con Junior?

El lateral derecho de 25 años arribó al conjunto 'tiburón' a inicios de la temporada 2025 tras su paso por Patriotas. Desde entonces ha tenido la oportunidad de jugar 74 partidos, más de 5.700 minutos en donde se pudo reportar con 2 goles, 3 asistencias y se coronó campeón en dos ocasiones de la Liga Betplay.

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Millonarios confirmó partido internacional

En medio de la celebración, Millonarios anunció que el próximo 18 de julio de 2026 disputará un partido amistoso para festejar el aniversario número 80.

Según se informó, el cuadro embajador se medirá con Colo Colo de Chile en duelo que tendrá sede en el estadio El Campín de Bogotá.