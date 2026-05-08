Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios FC de Bogotá, hace unos días dejó en duda su continuidad en el equipo por un muy mal momento que pasó tras un golpe en un compromiso.



El atacante de origen argentino sorprendió a muchos hinchas de la institución. Rodrigo suele ser titular en Millonarios junto a Leonardo Castro. Su rendimiento, hasta el momento, ha sido más que bueno.

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Las palabras de Contreras

“La pasé mal, no me gusta estar afuera de la cancha, pasé momentos muy duros a nivel personal, no fue fácil lo que me pasó. En el partido con Boston quería entrar, pero convulsioné y tuve pérdida de conocimiento, estuve dos días en la clínica; por ahí son cosas que no se saben”, manifestó.



“Son cosas que me hacen replantear muchas cosas; estaba solo, sin mi familia, y pasar ese tipo de momentos a veces a uno se le pasan muchas cosas en la cabeza, se replantean muchas cosas, fue un momento muy duro y que me tocó pasarlo solo, afronté las consecuencias porque es mi trabajo, pero siempre trato de dar lo mejor; mientras esté en Millonarios y lo que me queda de contrato o el tiempo que esté, voy a tratar de dar lo mejor por el club”, añadió.

Preocupación azul

Después de esto, a los aficionados les entró una profunda preocupación. Sin embargo, la situación fue aclarada en las últimas horas por el jugador que tiene pasado en el fútbol profesional chileno.



Contreras manifestó, sin rodeos, que si el club quiere seguir contando con sus servicios, él con mucho gusto seguirá haciendo parte del plantel. Expresó que se siente muy bien en el equipo azul de la capital del país.

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Mensaje de tranquilidad

“Si el club quiere contar conmigo, yo estoy con toda la disposición. Me siento muy a gusto en Millonarios”, dijo Rodrigo Contreras. Después de esta declaración, la hinchada embajadora entró en tranquilidad sobre el futuro del delantero.

Las palabras del futbolista se dieron después de que Millonarios FC de Bogotá venciera 4 goles a 2 a Boston River de Uruguay, en condición de visitante, por la cuarta jornada del grupo C de la Copa Conmebol Sudamericana. En ese duelo, Contreras marcó en dos oportunidades.