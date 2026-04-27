Millonarios Vs Sao Paulo: ¿Cómo VER EN VIVO el partido por Copa Sudamericana?

Millonarios quiere escalar posiciones en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana y ya tiene todo listo para recibir este martes 28 de abril a Sao Paulo en partido válido por la tercera fecha del grupo C.

Así llega Millonarios al partido contra Sao Paulo

El equipo 'embajador' llega al compromiso contra Sao Paulo ubicado en la tercera posición del grupo C con solo tres unidades, luego de haber perdido en la jornada inaugural con O'Higgins y derrotado como local en la segunda fecha a Boston River.

Adicionalmente, Millonarios está en disputa de un lugar en el grupo de los ocho en la Liga BetPlay. Luego de la jornada 18, los capitalinos se ubican en la décima posición con 25 puntos y en la fecha 19 buscará una victoria en su visita a Alianza Valledupar, pero deberá esperar que Deportivo Cali, Medellín y Santa Fe pierdan sus respectivos encuentros.

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¿Cómo VER EN VIVO Millonarios Vs Sao Paulo?

El partido entre Millonarios contra Sao Paulo por la fecha 3 del grupo C en la Copa Conmebol Sudamericana se jugará este martes 28 de abril a partir de las 7:30 de la noche, horario colombiano, en el estadio El Campín de Bogotá.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por la señal de DSports y DGO.

Tambipen contará con transmisión ONLINE de Deportes RCN.