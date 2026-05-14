Antes del Minnesota United vs. Colorado Rapids por la MLS de los Estados Unidos, el club en el que milita el mediocampista ofensivo colombiano James David Rodríguez hizo un importante anuncio sobre el jugador.



Minnesota señaló que, tras el compromiso, que terminó ganando Colorado por la mínima diferencia, el exjugador del Real Madrid de España y Bayern Múnich de Alemania sería liberado para unirse al campamento de la Selección Colombia de Mayores.

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James fue liberado por su club

Como ya falta cada vez menos para el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, los diferentes clubes, de a poco, van liberando jugadores para que se unan a sus respectivas selecciones.



“Minnesota United anunció hoy que el club liberará al mediocampista James Rodríguez después del partido de esta noche contra Colorado Rapids para que se una al campamento de la Selección Nacional de Colombia en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señaló el equipo.

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James titular ante Colorado

“El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante el campamento y a lo largo del torneo”, añadió, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.



Tras el compromiso, en el que James David salió como titular y disputó 64 minutos, Minnesota United realizó un último anuncio sobre el cucuteño. Este con un mensaje claro para el reconocido 10.

El mensaje para el 10

“¡Vamos Colombia! ¡Buena suerte a James Rodríguez mientras se une al campamento de la Selección Colombia de Mayores de cara a la Copa del Mundo!”, indicó el club, también en su cuenta de X.

James Rodríguez, de esta manera, se convertirá en uno de los primeros jugadores en unirse al campamento de la Selección Colombia. Álvaro Montero, Camilo Vargas y Santiago Arias también se sumarán al cucuteño.