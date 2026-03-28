Moisés Caicedo criticó a la Selección de Ecuador tras el empate frente a Marruecos

El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo se pronunció luego del empate 1-1 entre Ecuador y Marruecos, en el amistoso disputado este viernes 27 de marzo en el estadio Metropolitano de Madrid por la fecha FIFA.

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Tras el compromiso, el jugador destacó el proceso que viene adelantando la selección, más allá del resultado final ante un rival de alto nivel como el conjunto africano.

Declaraciones de Moisés Caicedo tras Ecuador 1-1 Marruecos

“Sabíamos que eran un buen equipo y hay que estar concentrado en los detalles porque es nuestro reto. No por el resultado, pero estamos contentos por lo que estamos construyendo. Hicimos un gran partido”, afirmó Caicedo en zona mixta, a manera de autocrítica.

El encuentro marcó el primer enfrentamiento en la historia entre ambas selecciones y dejó sensaciones positivas para la Tricolor, que logró competir de igual a igual ante un rival ubicado entre los mejores del ranking FIFA.

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Resumen de Ecuador vs Marruecos

Ecuador se había ido en ventaja al minuto 47 gracias a una anotación de John Yeboah, quien aprovechó una acción colectiva para abrir el marcador en el inicio del segundo tiempo.

Durante varios tramos del compromiso, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece mostró un buen funcionamiento, con Caicedo como uno de los ejes en la mitad del campo junto a Enner Valencia.

Sin embargo, Marruecos encontró el empate sobre el final del partido, cuando Neil El Aynaoui convirtió de cabeza al minuto 88 tras un tiro de esquina ejecutado por Achraf Hakimi.

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El resultado dejó aprendizajes para ambos equipos, especialmente en jugadas a balón parado, aspecto que Ecuador reconoció como uno de los puntos a corregir de cara a lo que viene.

El grupo de Ecuador en el Mundial

Ahora, la selección ecuatoriana continuará su preparación para el Mundial de 2026, en el que integrará el grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao, y tendrá como próximo reto el amistoso frente a Países Bajos.