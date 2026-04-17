Moisés Caicedo definió su futuro antes del Mundial: firmó contrato hasta 2033

El centrocampista ecuatoriano del Chelsea Moisés Caicedo firmó la renovación de su contrato por otras siete temporadas, hasta 2033, anunció este viernes el club londinense en un comunicado.

Lea también Juan Carlos Osorio tiene charlas avanzadas con equipo del FPC para volver

Caicedo se convierte así en uno de los jugadores mejor pagados del club de Stamford Bridge, que recompensa su gran rendimiento con los Blues desde su llegada procedente del Brighton en 2023.

El internacional ecuatoriano le costó al Chelsea 115 millones de libras (156 millones de dólares), un récord entonces para el fútbol inglés, y Caicedo se ha convertido desde entonces en "una figura clave" de los Blues y "uno de los centrocampistas más destacados del mundo", destacó la entidad.

"Estoy muy feliz de haber ampliado mi contrato con el Chelsea", declaró Caicedo al sitio web del club.

Lea también Marsiglia no guardaría nada: la alineación de Colombia vs Argentina en Liga de Naciones

"Creo en este equipo, en este club y sé que vamos en la dirección correcta. Apenas estamos empezando juntos. Todavía hay mucho por lograr, y tengo muchísimas ganas de seguir mejorando cada día. Quiero ganar más trofeos con el Chelsea y darlo todo por este club y por los aficionados", añadió.

Con el Chelsea ha jugado ya 140 partidos y ha ganado el Mundial de Clubes, el pasado verano en Estados Unidos, y la Conference League (2025).

"Mi sueño es convertirme en una leyenda del Chelsea, y trabajaré todo lo duro que pueda para que eso ocurra", insistió el futbolista formado en Independiente del Valle, de 24 años.

La de Caicedo es la segunda renovación de un jugador importante en el Chelsea, luego de la anunciada en marzo de su capitán Reece James.

DECISIÓN CAMBIA EL FUTURO DE MOISÉS CAICEDO

A lo largo de los últimos meses, el nombre de Moisés Caicedo ha llamado bastante la atención, especialmente cuando salieron los rumores desde Inglaterra que el 'Niño Moi' podría despedirse del Chelsea, dado que no estaría contento.

Lea también Bayern Múnich pretende a joya de la Selección Colombia: ya hay acercamiento

Junto con Enzo Fernández han hecho una gran dupla en el mediocampo, pero los medios ingleses indicaban que no estaría motivado en el Chelsea por la imposibilidad de ganar una Premier League o la UEFA Champions League que no han podido conseguir.

Más allá del Mundial de Clubes, la ambición de la dupla de la medular pasa por querer alzar la liga local y el torneo internacional de la Liga de Campeones. No obstante, los rumores acabaron y Moisés Caicedo firmó un contrato largo con el cuadro londinense.