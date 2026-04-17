Marsiglia no guardaría nada: la alineación de Colombia vs Argentina en Liga de Naciones

Ciudad Lanús será la casa de Argentina contra la Selección Colombia en un vibrante duelo. La ‘Albiceleste’ está en la parte alta de la clasificación con 13 unidades. Las colombianas pasan por la misma situación, pero con menor diferencia de gol ubicándose en la segunda casilla.

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Un duelo crucial en el que la ganadora de este encuentro en Ciudad Lanús logrará la primera clasificación para el Mundial de Brasil 2027. Quien pierda tendrá que conseguir por lo menos un punto en los dos partidos que restan para mantenerse en las primeras dos casillas y no correr riesgo con un puesto de repechaje.

Hay varias cosas que están en juego, pues, además de definir a la primera clasificada Colombia quiere retomar el liderato y mantener el invicto en estas siete fechas de la Liga de Naciones. Además, las cafeteras también esperan afianzarse en la tabla de goleadoras con Leicy Santos que es la actual artillera con cuatro tantos.

ALINEACIÓN DE LA SELECCIÓN COLOMBIA VS ARGENTINA

Para este compromiso de la Liga de Naciones en Ciudad Lanús, Ángelo Marsiglia no tendría varias novedades para enfrentar a Argentina. Por lo general, el entrenador vallecaucano no es de rotar o de probar distintas jugadoras y menos ahora que va por la clasificación al Mundial.

Después del partido apretado contra Venezuela que resolvió la delantera Gisela Robledo, se esperaba que, en la segunda fecha de la Liga de Naciones de abril, Robledo pudiera regresar a la titular por encima de Maithé López. Sin embargo, Ángelo Marsiglia salió con el mismo onceno que triunfó en la quinta jornada.

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Colombia no tendría muchas novedades, y, seguramente, saldrá con una nómina similar a la que superó las primeras pruebas contra Venezuela y Chile. Tal vez las dudas pasen por la delantera si pone a Maithé López, Gisela Robledo o cambia las cosas con Valerin Loboa.

En ese sentido, la nómina sería la siguiente con Katherine Tapia en el arco, una zaga defensiva conformada por Ana María Guzmán por derecha y Manuela Vanegas por la izquierda, Jorelyn Carabalí y Daniela Arias de centrales. En el mediocampo estarán Lorena Bedoya, Marcela Restrepo y un poco más adelantada Leicy Santos. Manuela Pavi, Linda Caicedo y como referente de área estaría la duda si Gisela Robledo o Maithé López.

COLOMBIA BUSCA TENER MÁS VICTORIAS QUE DERROTAS VS ARGENTINA EN EL HISTORIAL

Esta será la decimoséptima ocasión en la que Colombia se enfrente con Argentina en todas las competencias. El historial ha sido demasiado parejo hasta la fecha a la espera de que alguna de las dos pueda volver a la victoria. El último enfrentamiento fue en la SheBelieves Cup con victoria cafetera por la mínima diferencia.

Hasta la fecha, Colombia ha ganado cuatro partidos, misma cantidad de derrotas y ha habido ocho empates contra Argentina. Quien gane, además de sellar la clasificación podría tener más victorias que derrotas en el frente a frente entre la ‘Albiceleste’ y la ‘Tricolor’.

Sin duda alguna, se trata de un partido vibrante que puede decidir varios aspectos de la clasificación al Mundial de 2027 y también que podría empezar a definir a la goleadora de la Liga de Naciones, escalafón que lidera Leicy Santos con cuatro y la sigue Florencia Bonsegundo con tres.

¿QUÉ PASA SI ARGENTINA Y COLOMBIA EMPATAN?

Argentina y Colombia esperan definir la primera clasificada para el Mundial de Brasil y para ello, alguna tiene que ganar. Sin embargo, el empate les dará la mano a las dos asegurando la clasificación, siempre y cuando, Venezuela no sume de a tres contra Bolivia.

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Lo que puede ser determinante es que Venezuela tiene que descansar en la penúltima fecha y en ese sentido, el empate entre argentinas y colombianas sirve bastante para encaminar la clasificación. Por su parte, si hay igualdad en Lanús, y las venezolanas empatan ante Bolivia, también quedaría definida la participación de las dirigidas por Germán Portanova y por Ángelo Marsiglia en el Mundial 2027.