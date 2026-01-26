Moisés Caicedo firmaría contrato hasta 2036: ¿En qué equipo jugaría?

Ecuador ha tomado mucha fuerza en los últimos años y una de las razones grandes es nada más ni nada menos que la llegada de jugadores a las ligas más importantes a nivel mundial. Así pasó con Moisés Caicedo que saltó de Independiente del Valle a Europa y dejó huella en el Brighton & Hove Albion y en el Chelsea.

Ya es un referente del Chelsea y así se lo reconocen en la Premier League como uno de los futbolistas más importantes en el mediocampo sudamericano junto con Enzo Fernández, capitán de los ‘Blues’. Hace unos días se especuló con la posible salida del ecuatoriano y del mismo argentino por tantos cambios que ha habido en el club.

Además, crece más la posibilidad de su salida por las últimas temporadas en las que los ‘Blues’ no han podido quedar campeones de la Premier League ni de la Champions League. Bajo ese panorama, apareció una noticia importante sobre el futuro del ecuatoriano.

MOISÉS CAICEDO HABRÍA PEDIDO UN AUMENTO

El joven ecuatoriano fue uno de los fichajes más costosos de la Premier League, y en la historia del Chelsea desembolsando más de 130 millones de euros por Moisés Caicedo. También es uno de los que más gana dentro de la institución. Sin embargo, el ex Independiente del Valle le habría hecho una propuesta al equipo que todavía contemplan.

De acuerdo con Ben Jacobs, periodista inglés, Moisés Caicedo espera que se contemple un aumento en su salario. En estos momentos, gana 8,3 millones de euros al año, y la idea es poder superar los 10 millones, de acuerdo con la información de Jacobs.

Chelsea le renovó su contrato hasta 2031 y el hecho de cambiar su salario pretendería firmar un nuevo contrato por más años. El conjunto londinense todavía no habría dado el sí, dado que tiene vínculo por cinco años más en este momento, pero ya preparan una decisión con el futuro del ecuatoriano de 24 años.

FIRMARÍA CONTRATO HASTA 2036: ¿SEGUIRÁ EN EL CHELSEA?

Ese aumento a los 10 millones de euros haría cambiar la extensión del contrato de Moisés Caicedo y también impactaría en el mercado de fichajes, dado que Real Madrid, PSG, Manchester City, entre otros también quieren al ecuatoriano. Si se logra llegar a un acuerdo de una mejoría salarial sería una traba para cualquier equipo que quiera contar con el mediocampista.

Chelsea ya estaría pensando en acceder a las pretensiones de la mejora de salario de Moisés Caicedo y le ofrecerían un contrato mucho más duradero y largo para intentar blindar a un referente de la institución. Se espera que arreglen una extensión contractual hasta 2036.

Con el Chelsea, Moisés Caicedo ha logrado dos títulos, justamente internacionales. El primero fue una UEFA Conference League y el segundo fue nada más ni nada menos que el primer Mundial de Clubes en la historia con el nuevo sistema de campeonato.