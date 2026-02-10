El curioso premio que ganaría Moisés Caicedo en Inglaterra: el que faltaba

Sin duda alguna, Moisés Caicedo se ha afianzado como uno de los jugadores más importantes del Chelsea, y, no solo del equipo londinense sino de toda la Premier League. Por ser catalogado como el referente de la institución, los ‘Blues’ pretenden mantenerlo por mucho tiempo.

Vea también: Jugador de Selección Colombia sufre lesión crónica: ¿Peligra para el Mundial?

De hecho, Moisés tiene contrato hasta 2031 con el Chelsea y ante las posibilidades de que se vaya a otro equipo, dado que salieron rumores por la imposibilidad de ganar la Premier League y la Champions League, estarían dispuestos a renovarle su vínculo contractual hasta 2036, una locura con diez años de contrato en estos momentos.

En los últimos días, apareció una gran noticia para Ecuador, para Moisés Caicedo y para su equipo en Inglaterra. Se trata de una nominación a un premio que poco se conocía. El ‘Niño Moi’ tiene grandes chances de ganarlo, pero tendrá también una dura competencia de otros cuatro jugadores.

MOISÉS CAICEDO NOMINADO AL PREMIO LONDON FOOTBALL AWARDS

A falta de cuatro meses para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, Moisés Caicedo sabe que tiene de manera asegurada su participación en el mediocampo de la selección de Ecuador. Es un convocado habitual y un titular indiscutible. Sus números en Chelsea lo avalan.

En medio de esa espera del Mundial que será el gran reto para el volante, en Inglaterra lo nominaron a un curioso premio llamado London Football Awards. Este reconocimiento se le entrega al mejor jugador de la Premier League, pero, en este caso, es solo una distinción de futbolistas que actúan en clubes londinenses.

Le puede interesar: Millonarios tiene un dato en contra que lo pone al borde de la eliminación

Para este año, la organización entregará un total de diez premios con diferentes categorías tanto en el fútbol femenino como en el masculino. Solo hay tres jugadores del continente sudamericano, entre ellos, Moisés Caicedo, Igor Thiago y Estevao.

Tanto Moisés Caicedo como Igor Thiago compiten por el premio a mejor jugador de la Premier League donde también tendrán que pelear con Declan Rice, Jurriën Timber del Arsenal y Harry Wilson del Fulham. Estevao, también del Chelsea, compite por el premio de mejor jugador joven.

¿CUÁNDO SE ENTREGAN LOS LONDON FOOTBALL AWARDS?

Este lunes 9 de febrero aparecieron en las cuentas de los London Football Awards las diez categorías, además de los candidatos para ganarse dichos reconocimientos. Los reconocimientos se entregarán el 5 de marzo de 2026.

Lea también: Teo envió picante mensaje: ¿Indirecta a Quintero?

Los Premios cuentan con varios jurados que han estado ligados a la historia del fútbol inglés y que tendrán que tomar la última decisión basado en las estadísticas de los jugadores a lo largo de esta temporada. Moisés Caicedo es uno de los mejores volantes de la Premier League y podría ser el mejor futbolista de la liga en caso de que sea elegido el 5 de marzo.