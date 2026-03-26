Momentos de tensión se viven antes del partido de Bolivia en el repechaje

Poco a poco se empieza a palpitar una nueva edición de la Copa Mundial y, a menos de 80 días para que se dé el pitazo inicial, Bolivia se convierte en uno de los principales protagonistas, ya que no cuenta todavía con su cupo asegurado en el certamen mundialista.

El repechaje internacional rumbo a la Copa del Mundo tendrá un duelo poco habitual pero cargado de expectativa en donde se enfrentarán Bolivia y Surinam, en una serie que definirá cuál de los dos equipos mantiene viva la ilusión mundialista y por lo cual reaccionó de manera contundente el capitán, Luis Haquín.

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El capitán de la Selección de Bolivia no se guardó nada de cara al repechaje

Bolivia llega a este compromiso con la presión de hacer valer su experiencia en competiciones sudamericanas. A lo largo de las eliminatorias, 'La Verde' demostró algunos altibajos, pero también destellos de buen fútbol, especialmente cuando logra imponer intensidad y aprovechar los espacios.

Por su parte, Surinam afronta este duelo como una oportunidad histórica. La selección caribeña ha venido creciendo en los últimos años, incorporando futbolistas con experiencia en ligas europeas y elevando su nivel competitivo. Este progreso le ha permitido competir de igual a igual frente a rivales más tradicionales, y ahora busca dar un golpe sobre la mesa en el escenario internacional.

La clave para este repechaje será mantener la solidez defensiva y ser eficaz en el frente de ataque, evitando errores que puedan comprometer la serie, ya que están a punto de marcar la historia del fútbol boliviano y por lo cual reaccionó el capitán, Luis Haquín con un contundente mensaje para los hinchas, compañeros y también con el fin de intimidar a sus rivales.

“Nos repetimos muy seguido que nada ni nadie nos hará creer que no somos merecedores de este momento. Derramar sangre por la camiseta es innegociable y desde el primer día tenemos ese pensamiento, si es necesario lo vamos a hacer. Estamos viviendo un sueño que te aseguro que la mayor parte del plantel no había nacido en el ‘94 (última vez que Bolivia jugó un Mundial) y sentir el cariño e ilusión de la gente nos da una responsabilidad muy grande”.

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¿Cuándo se jugará el partido entre Bolivia vs Surinam en el repechaje del Mundial?

El partido entre Bolivia y Surinam por el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 se jugará el jueves 26 de marzo de 2026. En cuanto al horario, el encuentro está programado para las 17:00 (hora de Colombia), en un duelo clave que se disputará en el estadio BBVA de Monterrey, México.

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¿Contra quién sería el segundo partido del repechaje de Bolivia?

En caso de superar ese primer partido frente a Surinam, Bolivia jugaría un segundo compromiso el 31 de marzo de 2026 contra Iraq, también en Monterrey, en la final de su ruta del repechaje.