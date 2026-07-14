Álvaro Montero, que estuvo con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, se convertirá en nuevo refuerzo de Boca Juniors de Argentina, según la misma prensa gaucha.



El experimentado guardameta cafetero arriba al conjunto xeneize, considerado por muchos como uno de los más grandes del continente americano, tras su paso por Vélez Sarsfield, también del fútbol profesional argentino.

Montero, cada vez más cerca de Boca

En Vélez, donde llegó tras un largo paso por Millonarios FC de Bogotá, inició como portero suplente. Con el paso de los partidos, se fue ganando la titularidad y, juego a juego, se convirtió en pieza vital en el equipo. Sus buenas actuaciones hicieron que Boca se fijara en él.



Y bien, tras varios días en los que se ha hablado sobre su llegada al conjunto azul y oro, Álvaro Montero rompió el silencio y lo hizo en una pequeña charla ante los micrófonos de ESPN. El exarquero del Deportes Tolima se pronunció tras su arribo al territorio argentino.

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Las palabras de Montero

Montero, primero, hizo referencia a la grandeza de Boca Juniors. “Sabemos la grandeza que tiene el club”, manifestó, sin rodeos. Vestir los colores de un equipo como el xeneize es una responsabilidad muy grande y eso no es un secreto para nadie.

Álvaro Montero, además, habló sobre el exarquero colombiano Óscar Córdoba, quien es uno de los grandes ídolos en Boca Juniors. “En su momento lo hablamos (sobre Boca), hace años atrás. Una total admiración. Ojalá pueda lograr hacer aunque sea un poquito de lo que ese gran arquero de nuestra historia hizo”, expresó.

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¿Cómo le irá a Montero en Boca?

Muchos hinchas de Boca Juniors están ilusionados con el arribo del experimentado arquero colombiano. Hay mucha expectativa por cómo le podrá ir a Montero en Boca. Su llegada a este club es positiva para la misma Selección Colombia, que es entrenada por el argentino Néstor Gabriel Lorenzo.



Boca Juniors está atravesando un momento complejo. En fase de grupos de la presente edición de la Copa Libertadores de América fracasó. Por eso, la directiva espera cerrar un buen mercado de fichajes para arrancar el segundo semestre del año 2026 de la mejor manera posible.